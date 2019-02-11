春節景點遊客多 垃圾暴增70噸

2019年02月11日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉義報導 ／嘉義報導

春節連假拚出人潮，阿里山小火車載客量比去年成長近3成，阿里山森林遊樂區初一至初五湧入41000多名遊客，嘉義市文化路夜市人山人海，人暴多，垃圾跟著暴增，嘉義市環保局春節期間清運1200多噸垃圾，比去年增加70餘噸。

嘉義林鐵文資處表示，阿里山森林小火車本線（嘉義車站至十字路站）除夕到初五共載運4萬8195人，去年為3萬7234人，搭乘人數增加1萬961人，成長29％，這與春節期間推出「檜來嘉驛─主題列車」活動，體驗檜木車廂、參觀車庫園區、嘉義製材所等景點，帶動遊客的遊興有關。

此外，阿里山森林遊樂區內神木、沼平、祝山3條支線，除夕至初五載運3萬9095人，比去年成長約18％；檜意森活村遊客量從除夕至初五有17萬6512人，比去年17萬2551人，增加3961人，成長約2.3％。

嘉義市文化路夜市除夕至初五天天暴滿，環保局清潔隊從初一至初五天天收運垃圾，並在垂楊路嘉義女中前、南門圓環等2處人多處，定點收運垃圾，民眾爭相丟垃圾情況形成特殊景象。

環保局表示，初一至初五收運垃圾進焚化場有1242.46噸（包含廚餘），今年因非洲豬瘟防疫連同廚餘都收進場焚燒，2018年除夕至初五垃圾進場量（不包含廚餘）有1172.38噸，今年較去年增加70.08噸。

(中國時報)