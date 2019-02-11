台東女婿擲10聖筊 獲轎車送岳父

2019年02月11日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

財神爺眷顧！台東天后宮10日舉辦春節擲筊贏轎車活動，帶著老婆、孩子回娘家的台東女婿王維綱擲出10個聖筊，獲得價值近70餘萬元的轎車，決定把獲獎的新車送給岳父，民眾也來跟這位幸運兒握手，希望沾點福氣。

回娘家有福氣！台東天后宮舉辦擲筊活動，從大年初一到初六共有1215人報名參加，結果共有41人連續擲出5聖筊入圍，於昨天下午進入總決賽，比賽結果，獲得頭獎轎車的王維綱，跟第2名擲出7個聖筊的黃葵菱都住新北市，過年回娘家試手氣。

「沒想到會那麼順！」在新北市板橋從事銀行業的王維綱說，除夕夜吃完年夜飯後，就開車載著老婆及孩子回台東娘家，大年初四到天后宮拜媽祖，擲出5個聖筊進入總決賽，他原本大年初六就要去台南，但是心念一轉，還是留下來參加決賽，沒想到財神爺上身，一口氣連10個聖筊，現場掌聲不斷。

獲得價值近70萬元的轎車，王維綱當下就決定把新車留給岳父「處理」，岳父笑得合不攏嘴，直呼：「有孝心就有好報」，在頒完獎後，王維綱還包了紅包給媽祖婆。

而擲出7個聖筊獲得機車的黃葵菱，在新北市從事水電業，過年回台東娘家，成了第2名的幸運兒，她說，剛好想換機車，很高興媽祖婆幫她完成心願。而其它入圍者也都獲得電視機、電冰箱、腳踏車等獎品。

台東天后宮去年舉辦首屆春節擲筊贏轎車大賽，結果由台東市民吳晟瑋，以連續擲出3個聖筊，很幸運地把新車開回家。

(中國時報)