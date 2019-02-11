毒販圖減刑 串供失敗重判17年
中國時報
游昊予／基隆報導
基隆市49歲簡姓男子日前向游、易男販賣海洛因、安非他命，並使用「韓國泡麵」、「請女生打掃」等替代用語避免警方察覺，但最後3人仍紛紛落網。簡男為了減輕刑責，試圖串供卻失敗，法官仍判處簡男17年有期徒刑，全案可上訴。
簡姓男子4年前因違反《毒品危害防制條例》遭判刑3個月，但繳納罰金後仍不知悔改，陸續將海洛因、安非他命等賣給易姓與游姓男子，為了避免引起警方注意，電話中還會使用「韓國泡麵」、「請女生打掃」等隱晦用語，卻不知電話已經被警方監聽，最後遭逮捕。
然而簡男到案之後，卻矢口否認販賣毒品，只說是幫人拿的時候，自己抽一點施用。私底下，簡男卻又拜託洪姓友人探望獄中的易男，想要藉機串供減少自己的刑期，但由於接見錄音明確，兩人串供不成。另名游男於審理過程表示，拜託簡男購買的確實是韓國泡麵，而不是海洛因，但在法院找出數款市售韓國泡片照片時，游男卻無法指出是何種泡麵，加上「請女生打掃」亦有可疑之處，法官認定是維護被告之詞，無從憑採。
審理至此，簡男見事態不利仍試圖脫罪，還辯稱易、游兩人是為了減刑並挾怨報復，才誣指他販賣毒品，法官認為無從採認，又因簡男曾違反《毒品危害防制條例》，5年內故意再犯應加重其刑，最後判處簡男17年有期徒刑。
(中國時報)
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