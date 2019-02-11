雲霧繞櫻花 協雲宮如仙境
中國時報
何冠嫻／苗栗報導
苗栗縣獅潭鄉協雲宮為賞櫻勝地，各地遊客紛紛把握春節假期最後一天朝聖拍照，3000多棵櫻花爭奇鬥豔，粉紅色花海繽紛浪漫，而協雲宮依山而建，常有雲霧繚繞，虛幻山中景致有著粉嫩櫻花點綴，猶如人間仙境。
協雲宮位在獅潭鄉、公館鄉交接處的八角崠山邊，海拔600公尺，除能遠眺各鄉鎮外，秋冬之際更有雲霧繚繞，周遭種有上千株山櫻、吉野櫻等多樣品種櫻花及許多豔麗杜鵑花交錯其中，雲霧繚繞並坐擁山中景致下，可謂人間仙境，每到櫻花季總吸引許多遊客前往朝聖。
目前櫻花已開8成，粉色櫻花深淺交錯，遠處霧鎖煙迷下，櫻花若隱若現為山林增添浪漫俏皮氣息。協雲宮總務葉坤霖表示，今年受暖冬影響，花期較去年晚了1個月，雖目前僅開8成左右，但初一開始便湧入各地遊客，已累積逾萬人賞花，此時到元宵節櫻花將全面盛開屆時最為豔麗。
10日為春節假期最後一天，民眾把握假期尾聲，吸引逾千名遊客攜家帶眷抵協雲宮欣賞充滿浪漫情懷的粉紅花海，悠然自得漫步於櫻花樹下，大讚這猶如人間仙境、遺世獨立的賞花景點，甚至還有民眾特地換穿日本浴衣，在櫻花樹下拍照留影，直呼「媲美日本櫻花」，留下美麗回憶。
(中國時報)
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