宮廟徹夜遶境擾民 魚夫斥黑道文化
台南市中西區西羅殿建醮活動9日送天師達高潮，徹夜鑼鼓喧天與鞭炮聲卻惹來網友批評，知名作家魚夫更氣得在臉書斥責黑道宮廟文化擾民，引來廟方揚言提告。台南市環保局依照噪音管制法第8條開罰3000元，遭網友諷刺不痛不癢，台南市長黃偉哲表示，不排除下次臨時會訴請議會支持市民有安寧環境的權利。
西羅殿9日送天師是建醮壓軸，一早7時在市區遶境祈福直至10日凌晨4時結束，由於深夜許多人都在睡覺，徹夜鞭炮聲響招致民怨，部分陣頭更一度因放鞭炮，與吃消夜遊客發生口角。魚夫10日在臉書斥責黑道宮廟文化擾民，網友也一片罵聲，以「台灣變8+9之島」、「無政府狀態」諷刺廟會失控狀況。
面對魚夫指控，西羅殿在粉絲頁發出研議提告的聲明，強調建醮造就吃喝住行各行業周邊效益，廟方也沿路清理道路，遭指黑道太不公平。魚夫則稱並未指哪間廟是黑道，西羅殿不必對號入座。
台南市環保局表示，整晚接獲民眾10次檢舉廟會遶境相關案件，其中5次發生在晚間10時以後，環保局解釋，除夕至初五皆屬春節期間，放鞭炮無時間限制，無法依環保法開罰，只能以公害陳情處理。
台南市民政局宗教禮俗科喊冤，指西羅殿遶境陣容龐大，活動前已與廟方人員數度協調，民政局雖是主管機關，卻無法可管，只能靠環保局與警察局約束，當天也派員跟在活動行列中。
黃偉哲表示，尊重宗教文化，但認為執法密度與頻率可調整，將請主管單位研擬合適方式，請遶境的主辦單位負起責任，承擔罰責，不排除在下次臨時會時，訴請議會支持市民有安寧環境的權利。
(中國時報)
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