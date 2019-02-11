離奇！司機中4槍被丟包 車在2公里外
高市一名李姓計程車司機10日上午遭槍擊，被丟包在距離橋頭地檢署500公尺處，傷勢嚴重仍在觀察。警方下午已找到被開走的計程車進行採證，研判傷者被發現的地點可能不是第一現場。但根據車上發現2顆彈殼研判，在車上開槍後被載至橋檢附近丟包的可能性相當大。
民眾昨上午8時40分在橋頭區精武路段發現李男癱坐路旁，趕緊報警處理。他被送醫仍清醒，但對警方問話卻無法清楚交代。
車上的儀器顯示，這輛計程車在載到兇手前的一個客人是上午7時40分，地點是左營高鐵站，研判兇手是在近8時在左營附近上車，前往橋頭地區。
這輛小黃稍後於8時13分進入橋頭區，但只停留了4分鐘，隨即離開甲圍派出所的轄區。警方研判，不排除兇手是在這段時間將傷者丟包；兇手應只有1人，他在丟下傷者後，搶計程車，揚長而去。警方於昨下午在橋頭南活動中心廣場找到這輛計程車。
義大醫院昨天下午將傷者推進手術室，在身上共取出4個彈殼，其中3個留在腹腔，另1個留在胸壁，研判子彈從背部及右手臂進入。由於創傷包含肺部撕裂傷、肝臟撕裂傷，右腎也有傷口，共造成失血2500c.c.，醫生共為他輸血10單位的紅血球，傷勢不輕，截至昨日傍晚仍在觀察中。
(中國時報)
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