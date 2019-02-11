林姿妙挺紅磚屋 黃春明欣慰

2019年02月11日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

由作家黃春明經營的「百果樹紅磚屋」，因常舉辦文學講座等活動，讓紅磚屋1年有4萬人次造訪，但紅磚屋的租金預算遭宜蘭縣議會刪除，10日黃春明現身紅磚屋的新春團拜，宜蘭縣長林姿妙允諾會捍衛紅磚屋預算，對此黃春明感到欣慰，強調自己也會做好應該做的工作。

2015年底因議員質疑縣府獨厚黃春明，讓黃春明與其團隊萌生退意，讓紅磚屋險些熄燈號，引起文化界譁然，經各界聲援、挽留後，翌年紅磚屋重新開張，但紅磚屋1年約50餘萬元的租金預算，去年遭縣議會刪除，讓紅磚屋去留又引發關注。

林姿妙表示，黃春明是宜蘭羅東人，既是宜蘭人的光榮，也是國寶，2月13日是他85歲生日，除了祝福黃春明生日快樂外，縣府會持續來打拚，與黃春明一起為捍衛文化、紅磚屋來努力。

林姿妙說，接任縣長後，得知預算遭刪除非常訝異，也向文化局長宋隆全說「這預算一定要恢復好！」無論如何文化是我們的根，縣府在各項福利上的努力都要齊頭並進，但文化絕對是排第一，強調會捍衛紅磚屋的預算。

黃春明表示，他原本以為宜蘭換了政黨執政後，紅磚屋預算可能會沒有，這筆預算並不高，可去籌錢因應，但聽到林姿妙的承諾後讓他感到很欣慰，文化不分黨派，文化工作不是政治問題。

(中國時報)