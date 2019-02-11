打開新通路 苗栗茶陶銷全台
中國時報
何冠嫻／苗栗報導
苗栗擁有優質好茶與精緻陶藝文化，縣內在地茶、陶業者將苗栗的「陶」與「茶」特色結合，推出「茶陶．貓裏潮」品牌，苗栗縣府更於2月在國道3號苗栗西湖服務區設置銷售通路，將在地茶陶特色推向全國。
苗栗地處丘陵，培育出多種好茶，精緻陶藝技術更是不在話下，由苗栗陶土燒製的陶壺泡茶，釋放出的茶韻與茶香，令人深陷其中，品茗時再搭配特色糕餅茶點，可謂高規格品茗饗宴，十分對味。縣府整合苗栗在地茶、陶業者，並融入客家原鄉特色推出「茶陶．貓裏潮」品牌，將香氣萬千的優質好茶，搭配簡約穩重的苗栗陶杯與茶勺，呈現產業文化的獨特韻味。
為拓展茶陶產業的銷售通路，縣府於今年2月在國道3號的西湖服務區開設販售展區，引進多家在地優質的茶、陶業者進駐，嚴選縣內貓裏紅茶、東方美人茶、酸柑茶等在地好茶，並陳列簡約陶杯、茶勺等陶藝。
縣府工商發展處指出，苗栗茶陶系列產品和精美禮盒送禮自用兩相宜，產品進駐遊客眾多的西湖服務區後，除方便民眾購買，吸引各地遊客目光增加買氣外，更將別具在地特色的茶陶文化推展全國，宣傳苗栗豐富的地方特色與茶陶休閒觀光。
(中國時報)
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