拍學姊產子獲獎 護士辭職去拍照
護理系畢業的李若慈，第一份工作是在產房當接生護理師，卻有攝影魂，她在產房拍攝剖腹產子照片，參加亞洲國際攝影協會國際賽，一舉獲獎，如今，她辭去護理師工作，追逐攝影夢。
25歲李若慈家中開美術社，從小耳濡目染愛畫圖，專科時學護理，卻掩藏不住啟蒙的藝術天份，她念書時迷上攝影，靠著網路爬文、看書自學攝影技巧。
畢業後，她到苗栗一家醫院任產房護理師，2年前，學姐剖腹產子，她要求幫忙拍攝生產過程，學姐欣然同意。李女抓住女嬰出生時的神韻按下快門，拍下生命初問世的瞬間。
李若慈原只是想幫學姐留下紀錄，同事看了作品都很感動，她將作品參加亞洲國際攝影協會國際賽，獲得人文組線上投稿第3名與打印比賽第2名，燃起她想轉換跑道的攝影魂。
為了投入攝影，她不顧家人反對，辭去護理師工作，與攝影夥伴接案工作，隨著作品得獎，家人逐漸轉為支持。
(中國時報)
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