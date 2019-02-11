國民黨黨部點交 黨員盼議價買回
經法院3次拍賣終於成交的國民黨屏東縣黨部大樓，將於13日部分點交，廖姓得標者透露，打算從事餐飲或旅館事業，但也不排除續租；屏東縣黨部主委廖婉汝則強調，黨中央已經募到一筆資金，希望能把建物買回，不過也需等待與買家進一步洽談。
國民黨因為積欠黨工薪資及退休金，屏東縣黨部大樓及2棟宿舍被法院申請查封拍賣，宿舍首拍就拍出，不過大樓因為建物大，直到第3拍才以高出底標420萬元的4629萬3000元、由廖男標售，但目前包括立委柯志恩服務處、清溪婦聯會等多個單位仍有租約，讓建物未來用途仍舊未定。
大樓買家廖男從事旅館業，他強調，自己沒有政治傾向，投標完全是看到建物的地點位處屏東車站附近、鄰近商圈，很有未來性，計畫將經營餐廳、補習班或改建成旅館，不過也不排除續租給黨部，認為只要價格合理，都願意坐下來談。
他也釋出善意，若雙方價碼談不攏，黨部沒有意願買回或續租，他承諾願意等待3個月讓對方另地搬遷，只希望能讓程序順利進行。
廖婉汝10日強調，黨中央已經募集一筆資金，所以買回建物會是第一選項，但也要對方願意出價，不過以現況來講，縣黨部沒有資金可以支付每月租金，相信對方也不會願意只把一樓租給他們，畢竟現在黨工少了、空間用不了那麼多，一切就要等與買家見面後再談。
(中國時報)
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