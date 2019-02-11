108學年度 北市公幼增收492人

2019年02月11日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

公幼資源供不應求，北市教育局表示，108學年度起公幼將增收共492名幼童，其中462個名額都是針對2歲專班，總計全市公幼2歲專班、3至5歲混齡班名額達1萬9872人。詳細招生規定預計3月中公告，5月開放登記。

抽不到公幼是許多家長心中的痛，其中，2歲童送托比例雖不高，但因班級數較少，所以中籤率一向低於3至5歲混齡班，以107學年度為例，即使已新增35班，但中籤率也只有22％。

吳青娟表示，目前北市府正在推動0到12歲「一條龍」政策，也就是配合社會局0到2歲的托嬰中心，再加上3至5歲混齡班、國小部分，只要再增加2歲幼兒就讀公幼機會，盼達到0至12歲銜接教育與照顧服務的政策。

根據北市教育局規畫，108學年度全市公幼會增加招收492名新生，其中462個名額開給2歲專班，總計全市可招收的2歲專班班級數為102班，3至5歲混齡班則有608班，名額共1萬9872人；扣除原園直升、身心障礙幼兒（含減收名額），其餘名額都將開放登記招生。

教育局提醒，各公幼招收班級數及招生規定預計3月中公告，另，107學年度起已開放網路登記報名，但也提供現場紙本報名的「雙軌登記報名」方式，今年亦將延續，預計5月20至22日開放民眾至網站上登記，現場只本報名則於5月24日至25日辦理。

(中國時報)