父當街踹兒網友罵 反辯是嚇他
台南市又傳不當管教幼童，民眾9日中午到南紡購物中心3樓逛街，驚見一名身形魁梧的父親公然訓斥幼兒，拍下父親踹童並將兒抓起作勢往樓下丟的畫面，影片上傳臉書《爆料公社》引起網友撻伐；戴姓父親10日接獲警方詢問，澄清是要管教調皮的兒子，作勢嚇唬並未踹到小孩，警方依兒少法第49條，通報台南市社會局裁處。
一名網友在臉書《爆料公社》上傳父親踹兒影片，指出9日中午在南紡購物中心3樓逛街，看到這名父親起腳踹倒幼童，幼童爬起後，父親又抓起衣領作勢要往樓下丟。畫面PO出後，網友留言怒喊「可惡」，質疑這位父親在公共場所都這樣了，何況在家？警方立即介入調查。
戴男表示，9日獨自帶著6歲、4歲的2個兒子逛百貨公司，他在3樓看鞋時，小兒子玩耍不聽話，他才作勢踹人並抓領丟兒，強調並沒有踹到兒子，僅是嚇唬。
警方表示，在網路發現此案後，立刻啟動調查，已告誡戴父，全案也將依照兒少法第49條交由社會局裁處。台南市社會局也已派員關懷訪視，戴男擔任保全工作，並無家暴紀錄，三代同堂的家庭功能完好，還會持續訪查。
(中國時報)
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