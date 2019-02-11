美男飛萬里 交換台警臂章
來自美國華盛頓州的Sam Palmer，花了14個小時，飛行1萬2000多公里，再搭4個多小時火車來到台東縣池上鄉，只為了要與員警「交換臂章」，女警蘇姵尹二話不說，拿出1塊全新的警察臂章與他交換，也算完成了另類的「國民外交」。
住在美國華盛頓州格蘭特郡的Sam Palmer，今年特地與原住在池上鄉的女性友人一同返鄉過年，除了要親身感受農曆年熱鬧氣氛圍外，還有一個「重要使命」，就是要與當地員警交換臂章。
不會說中文的Sam在女性友人陪同翻譯下，前往關山警察分局池上分駐所，經值班女警蘇姵尹詢問得知，原來他是受在格蘭特郡擔任「治安官」的弟弟之託，拿著該郡警察臂章與台灣警察來做交換，蘇姵尹一聽二話不說，隨即拿了一個全新的臂章與他交換，還加碼贈送代表池上的「冠軍米」。
關山警察分局表示， 警察臂章是警察佩帶在外衣衣袖上臂部位，表示身分、勤務等信息的標誌，小小臂章蘊含的意義不小，而且聯合國維和部及警察，均會以交換臂章當成對於彼此的肯定及紀念。
女警蘇姵尹展現台灣警察的友善以及熱情，不僅以1個臂章完成了「國民外交」，也成功行銷了台灣。臨別時，Sam邀請蘇員一起合影，並將這枚「最美的臂章」帶回美國。
(中國時報)
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