社論－只有韓國瑜說真話、講白話

2019年02月11日 04:10 中國時報 主筆室

空轉、內耗是近年台灣政治給人的印象。從陳水扁、馬英九到蔡英文，3位總統的兩岸路線不斷擺盪，企業無從預期政治風險，經濟停滯，投資卻步。隨著中國崛起與兩岸優勢逆轉，台灣已時不我與，2020大選必須是台灣兩岸路線重新定錨、確定方向的時候。

誠然，從各項民調來看，台灣人民的主要意向是「維持現狀」，這也是為什麼，不論馬英九或蔡英文，都把「維持現狀」當作兩岸路線的招牌，但也正是因為「維持現狀」的緊箍咒，讓馬、蔡兩位總統上任後遭逢信任危機。

蔡英文無法維持現狀，是因為不承認九二共識，破壞兩岸交流的基礎，當外交不再「休兵」，兩岸走回對抗，馬英九所遺留的兩岸現狀自然崩塌。而馬英九則是因為緊守著「維持現狀」，而讓任何改善兩岸關係的政策都被民進黨扭曲成「傾中賣台」、「為統一鋪路」；馬英九既不敢，也不願為「終極統一」辯護，結果就是兩岸越交流，獨派越質疑，支持度越低迷。

「維持現狀」就算不是公開的謊言，至少也是不誠實的敷衍，更是公說公婆說婆難以客觀檢驗的標準。民進黨認為簽訂ECFA是改變現狀，國民黨批評兩岸對抗是改變現狀，這對自己的支持者來說都言之成理，也都沒有意義。換句話說，除非政府什麼都不做，甚且即便什麼都不做，「現狀」也是每分每秒在改變。

把時間拉長，台灣的未來，只有獨立與統一兩個選項。王丹說「台獨不流血就是嘴炮」，先不討論獨派是否願意為自己的主張流血，外在現實是：即便流血，台獨也不可能成功。既然台獨做不到，兩岸的未來只可能是「統一」，差別只在於領導人要如何為台灣爭取最有利的統一條件。

今天國民黨的太陽們在兩岸路線上依然是沿襲「維持現狀」，想要靠著民進黨的離心離德，用模糊的兩岸路線贏得2020的大選。顯然這些太陽們只想著怎麼「選上總統」，卻沒有思考如何「當好總統」。選舉是取得民意授權的過程，不趁著競選期間清楚表態路線，建立民意基礎，如何在當選後突破施政的阻力？

我們幾乎可以預見，以「維持現狀」當選的國民黨，執政後必然面對父子騎驢的困境。不改善兩岸關係，那選你何用？一旦改善兩岸關係，就是傾中賣台，就是讓對岸統戰，就是營造統一的條件，就是破壞現狀…，這樣的場景，在馬政府執政8年，已經看了太多次，也是台灣之所以空轉的根本原因。兩岸路線必須在2020選舉「定錨」，這已是台灣最後一個機會。如果又是一位模糊的總統上台，一位模糊的總統下台，那台灣就會再4年的自我邊緣化與停滯不前。

傳統國民黨培養出來的傳統政治人物，並沒有在第一線與民眾溝通的能力，更沒有說真話的勇氣，但在韓流吹起後，情況已不相同，韓國瑜並沒有國民黨閃爍其詞、不說真話的怯懦，他不怕批評、敢說真話。也可以這麼說，韓國瑜是國民黨內唯一擁有「庶民」特質的政治領袖，有義務站出來代表國民黨參選總統。韓國瑜的「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，其實就是ECFA的內容，也是台灣最好的兩岸基調。台灣人民心知肚明，兩岸交流有風險，但是兩岸不交流，風險更大。

所謂「天然獨世代」放在今天已經顯得諷刺，台灣的民意並不是民進黨試圖建構的「逢中必反」，或者不顧實力差距地走向兩岸對抗。民意對台灣的未來是開放的，只要對台灣好，任何選項都不會排除。

韓國瑜說真話，也說白話，選前韓國瑜有膽量公開支持幾乎被民進黨打成票房毒藥的九二共識，仍能大勝陳其邁15萬票，選後對兩岸的種種論述也能夠說到民眾的心坎裡，這種特質國民黨內無人能出其右。由韓國瑜代表國民黨參選2020，代表的是兩岸路線「開大門、走大路」，由一個主張九二共識、不排除和平統一的國民黨，對上不承認九二共識、堅持兩岸對抗的民進黨。

只有這樣的國民黨在選舉中獲勝，兩岸路線才能獲得民意正當性，一錘定音。當然，在選舉的過程中，韓國瑜必須向人民保證，「不排除統一」並非「無條件統一」。統一是兩岸雙方合意的結果，仍需融一的過程，執政者必須先壯大台灣，才能讓大陸開出最有利台灣的統一條件。

(中國時報)