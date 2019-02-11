2019年02月11日 04:10 中國時報 主筆室

春節期間，國內最受矚目的新聞事件，非華航機師罷工莫屬，有人罵工會，有人怪機師，也有人認為華航、交通部該負責，這個事件到底誰該負責，或是說該怪誰呢？

整個事件中，最該負責與責怪者應該就是華航的管理階層。機師罷工是在去年8月就通過，按理華航管理階層有充分時間做溝通、化解事件；如果發現很難化解，或公司已決定對罷工要採取強硬態度，也當有餘裕先做因應的調度準備。

但最後的結果顯然是什麼事都沒做成。公司既未能化解罷工，亦未事前做好因應準備，甚至董事長春節前還好整以暇出國去，還讓交通部長開口要其回國處理。直接面對員工與工會的華航管理階層，當然該負首要責任。

有人說，機師領了高薪卻貪心繼續爭取各種福利，還故意選在運輸業務最繁忙的春節假期罷工，才是「頭號戰犯」。不過，換個角度看，機師薪資不論高低，就是一個勞工，只要依法而為，當然可以行使勞工應有的罷工權，更何況機師以「飛航安全」為主要訴求，師出有名。

至於選擇春節行使罷工權，這是非常明顯的策略運用，因為春節運輸最繁忙，此時要罷工容易得到資方回應，但因此導致公司的商譽與業務受損，顯然這些機師是不太介意。

因此，從法令與勞工權益的觀點看，最不該被責怪者應該就是罷工的機師了，但罷工者該注意的反而是罷工行為得到的社會支持度高低。歐美先進國家都發生過工會要求過多、罷工時不顧社會觀感與需要，影響社會過鉅，導致社會支持度下降，最後碰上鐵腕政府而瓦解了。

(中國時報)