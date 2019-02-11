2019年02月11日 04:10 中國時報 王尚智

華航機師工會在農曆年節突襲式的罷工，又是華航員工再一次利用交通運輸巔峰的關鍵日子，逞求私欲的手法堪稱「挾乘客以令各界」！包括了「重要公務出差、返鄉歸國上班、殷切期待出國旅遊」的上千無辜乘客們，再次眼巴巴看著這一群令人噁心的航空公司員工與高層。

這是一場「雙方都該罵」的罷工。機師工會的主導成員們私心無恥，又再端出同樣灑狗血的片面訴求，企圖在社群媒體尋求不明就裡的情緒性支持；而華航高層在歷經之前「空服員罷工」之後，依然沒有嚴肅歸納出任何強勢妥善處理的SOP，乘客們最終還是淪為一塊塊俎上肉。

但整體事件當中最讓人厭惡的是：整個抗爭過程一如過往，四處潑灑的只有那些令人難以苟同的「悲情」與「政治」，一切彷彿就像華航一場永難翻身的輪迴宿命！勞方每次總是哀鳴自己「活不下去、牽涉飛安」的訴求，資方則永遠背負著「政治任命、欠缺專業」的標籤。雙方加總起來統稱叫作「華航」，給社會的印象如今只剩無論上層下層就是一個「無視乘客、沒心沒肺」的航空公司。

華航的員工工會向來就以「不顧公司經營、不管乘客死活」而聞名，無止盡一味定期訴求自身的薪資與福利不夠。雖說航空產業本身勞資不同的「認定、糾紛」是正常不過的事，但每次抗爭或罷工，工會總是屢屢呼天搶地端出各種「悲情」，彷彿全天下只有航空業的工作「苦不堪言、飽受折磨」。若從基層社會大眾與中產階級的角度，這可真是毫無羞恥心且不知社會真實艱辛。

至於華航高層人事在「官股民營」的怪異體質結構中，雖說歷經多次政黨輪替，「政治」如冤魂鬼影般纏身始終無解。航空業具備了「寡占市場、資本密集、大量現金流」的產業屬性規模，贏得執政後的權力黑手當然要伸向這塊肥滋滋的「鮮嫩大肉塊」。被上下其手幾十年了的華航，身上無論「經營、處境」渾身長滿腫瘤也屬必然，然而，政治任命也並不意味「專業、績效」絕對不堪，唯獨「政治」作為華航不斷衝突輪迴的最根本，事實的檢驗早已無法存在於各方交互指責的口水中。

眾所皆知，華航每次罷工，無論勞資雙方，從來沒有提供給社會大眾「完整客觀的評斷數據」，這也是最讓外界深感莫明其妙的所在！明明就是：1、提供一系列不同國家地區可參照比較關於航空機師所有「規範、限制、時數、薪資、假期、福利、計算方式」等資料，2、勞資談判過程公開透明，僅需這兩項就足以在政府及輿論的「凝視」下，讓任何一方的私心貪圖無所遁形。

但普遍就這次機師罷工觀察，主要的訴求手法幾乎都偏向「魚目混珠、流於情緒」。儘管贏得了媒體在年節期間對罷工事件熱烈報導，但放諸社會各階層，並沒有太多共鳴與同情，主要因為工會依然採取最粗暴的突襲罷工，既然都可以「置萬千乘客耽誤於不顧」，又哪裡值得社會大眾同理體諒？

兩年前的華航空服員罷工，事後證明從頭到尾就是產業一群人的「私心私利」而已，整起事件震盪社會且讓許多無辜人們甚至為此付出家庭親情「永生遺憾」的巨大成本。如今華航再次繼續演繹著自我扭曲、拉扯社會的年節罷工爛戲，慢慢走向自我毀滅的輪迴，今後被開除的機師、下台的高層，誰也毫不值得同情。

(中國時報)