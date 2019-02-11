公投都不甩 國運籤誰理

2019年02月11日 04:10 中國時報 劉心月

今年春節假期有兩件事引發國人高度關注。一是台南南鯤鯓代天府循例抽「國運籤」，結果竟發生一整個籤桶60支籤抽完都沒有抽中的情形，據聞創下該廟357年以來首見。

另一件事則是華航機師工會為爭取更好的勞動條件發動罷工。這是國內第一次機師集體罷工，自8日清晨6時開始，至10日，取消航班超過50多班，近3000名旅客受到影響。

面對這兩個「史上第一次」，春節期間相當活躍、四處發紅包的總統蔡英文和行政院長蘇貞昌，表現得相當低調。蘇揆全無回應，蔡英文對抽無國運籤表示「國家的運勢取決於全體國民」；對華航機師罷工事件，蔡英文面對媒體詢問時，只說「謝謝」。罷工造成春節交通運輸混亂，蔡英文在謝什麼？大家不禁充滿黑人問號。

國運籤無著，確實不必太在意，孔子早就提醒為政者與其問鬼神，更重要的是問蒼生，要知道人民的想法。蔡英文的回應也說的漂亮，只不過這是一句言不由衷的廢話，因為蔡政府連以核養綠公投的結果都不甩，請問「全體國民」還能決定什麼？

國運籤基本上是對國家領導人的提醒或警示，蔡英文自從「武則天坐天」以來，年無好籤，今年甚至無籤，就算是再不迷信的人，也會對此現象抱持戒慎恐懼之心。蔡英文一方面說風涼話、賴給「全體國民」，另一方面又對民意無動於衷，真的把民眾當傻子嗎？

至於不斷擴大的華航機師罷工問題，更凸顯了蔡政府的無能與自私。回顧2016年華航空服員罷工時，蔡政府好話說盡，只因想要藉此事件攆走華航原有的舊勢力，而不是真的關心空服員、更不是真的關心飛安問題。所以因此事件上任的華航董事長何煖軒對空服員的訴求照單全收後，兩年多以來，承諾卻逐一跳票；到這次機師罷工，連交通部次長王國材都說華航在談判上確實有較強硬和沒耐心，華航也被質疑發動員工出面反對機師罷工，要求交通部拒絕機師工會的訴求。前後態度實在差很大！當年說：「如果不是忍無可忍，沒有一個空服員會走向罷工」的蔡英文，如今安在？

更有甚者，桃園市長鄭文燦還說：「如果何煖軒肯聽我的，就不會有罷工事件」，新潮流系的鄭文燦既可如此一言九鼎，就證實了外界對罷工事件背後是民進黨內部派系鬥爭的傳言，恐怕其來有自。

從華航事件可看出，民進黨內部派系比國民黨可要難纏得多，當年派出一個何煖軒就可以完勝，如今罷工拖了幾日都扯不清。這也印證了俚語「出來混，遲早要還的」，不只何煖軒如此，讓蒼天也無語的蔡政府更該警惕。（作者為作家）

(中國時報)