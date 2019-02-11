美中貿易協議 鴨子划水

2019年02月11日 04:10 中國時報 陳一新

就在美國和中國準備在北京展開第三回合貿易談判前，美國總統川普突然宣布他不會在3月1日貿易戰休兵期限前與中國國家主席習近平見面。川普的出爾反爾為原本非常可能達成的美中貿易協議增添變數。

川普與習近平去年12月初同意貿易戰休兵90天，至3月1日為止。兩國正設法在最後期限前達成協議，屆時若無法達成協議，美國對中國商品將從原先的10%關稅增加到25%。美國今年1月初派遣副部級官員赴北京進行第一回合貿易談判，主要是交換意見，並無具體進展。1月底中國副總理劉鶴率團與美國貿易代表萊海澤和財政部長穆努欽舉行第二回合貿易談判，就大原則達成框架共識。

白宮2月8日宣布美中兩國11日將進行副部長級會談，由副貿易代表格瑞斯領軍，14日至15日舉行部長級會談，美方主談代表萊海澤、穆努欽將和劉鶴率領的中方團隊展開第三回合貿易談判。

在第二回合貿易談判結束後，川普再三強調他將會與習近平在3月1日前會面敲定貿易協議。但川普2月7日突然改變主意，讓世界各國都大吃一驚，也造成全球股市震盪。不過，從目前已知的情資來看，研判美、中還是會在最後關頭達成貿易協議。因為首先，中國已同意在未來數年增加採購1.2兆美元的美國農產品、工業產品、能源與服務。中方的這項重大讓步是雙方能在最後關頭達成貿易協議的基礎。

其次，由於中方展現誠意，原先有待川、習當面決定的議題已逐漸減少。美國代表這次將要求中方進行結構改革，特別是在智慧財產權、強迫技術轉移、市場准入、「中國製造2025」計畫降溫減速等方面做出更多讓步。

第三、中國將在3月初人大與政協兩會期間，由人大立法通過推動智慧財產權、強迫技術轉移、市場准入、「中國製造2025」計畫等相關立法。第四、為了投桃報李，美方決定不把經常嚴厲批評大陸的白宮貿易顧問納瓦羅放在代表團名單之中。第五、川普7日在國情咨文中宣布他將於2月27日、28日和北韓領導人金正恩在越南舉行「川金二會」。到時從金正恩的誠意與讓步情況，川普也可決定美、中是否要簽貿易協議。

總之，這次川普和習近平「王不見王」並不表示兩國就難以達成貿易協議，兩人也可以透過電話溝通，包括簽署貿易協議，或將3月1日的期限再往後延。如果川普認為雙方貿易談判已獲重大進展，也可能另行安排與習近平的會晤。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)