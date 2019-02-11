2019年02月11日 04:10 中國時報 周家偉

繼2016年華航空服員罷工迅速止血以來，華航集團年年交出出色的營運成績單，虎航更是轉虧為盈，在新團隊的進駐下從落翅雞變成金雞母，華航團隊亮眼的績效，社會有目共睹，但這個成果卻被少數罷工機師一夕摧毀。這次罷工者和以往「被欺負，受迫害」的形象大相逕庭，這些罷工者以飛安為口號，揚言「全部答應否則不談」，態度高傲立場強硬，選在春節最脆弱的輸運時刻綁架旅客，道德上已經有明顯瑕疵，即使社會反對聲浪洶湧，華航少數工會機師仍一意孤行。

除了「長榮機師霸凌華航」的爭議工會無法自圓其說，網路上不斷有工會派的機師言語霸凌挺公司的機師，工會的鬥爭本質暴露無遺，眾人也發現工會的訴求與立場不斷變更，一開始以長榮航班派遣8小時以上要3人、12小時以上要4人為標準要求華航就範，到了談判桌卻又降到7小時，更不要說原本21項的談判訴求，罷工前突然變成5大訴求。

細看這5項臨時提出的新口號內涵，第一、保障本國機師工作權，乍看合理，但用人唯才，為何不能聘外國機師？升訓透明化，難道只有工會的人才能晉升？公司晉升管道自有公平原則，還是乾脆聘工會來當人力主管，只要加入工會就升官加等，這樣才叫公平嗎？

第二、華航比照長榮發第13個月。雙方的聘僱條件原本就不同，如果要這樣比，那是不是原本華航比較優厚的條件，比如說月薪跟休時，就降低跟長榮一樣最公平。

第三、改善疲勞航班。飛航派遣自有AOR規範，航空主管機關民航局從未說華航違法，機師屢屢說過勞，為何機師每月飛時僅60多小時，工時還不到公司其他勞工甚至普通勞工的一半？如果工會機師要求工時比照一般勞工，那是不是華航機師年休157天到179天，也要比照一般勞工平均116天？收入也要從年薪500～600萬，比照一般勞工降到年薪數十萬？

第四、禁止秋後算帳。一個公司的獎懲違規，自有勞工單位裁罰，這種要求根本就是創造企業中的特權階級。

第五、撤換破壞勞資關係的不稱職主管。我倒認為選在春節罷工，基本上已是利慾薰心，罔顧民眾權益，在罵人是不稱職主管之前，請先看看自己是不是缺乏榮譽感與責任心的不稱職機師。

最後，華航1萬2000多名員工中，機師僅占約1成多，但因為機師擁有專業，薪資占比一向是人力成本的最高，年薪500～600萬的人任性搞破壞，還要薪水更多，那公司其餘部門的員工怎麼辦？社會上的少數高薪者用欺瞞的方式訴求罷工，不僅一般受薪階級看不過去，對低薪者或外籍移工更是情何以堪。（作者為華航地勤員工）

(中國時報)