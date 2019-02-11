美元配置非美元 6：4最好
過完年，沒花完的年終獎金該往哪存？嫌台幣利息低，外幣定存成為許多人的首選，先把結論寫在前頭，即便聯準會可能停止升息、美元有可能從高點回落，但今年「主調」還是美元，美元與非美元貨幣不妨60％、40％的比例配置，切勿重押單一貨幣。
切勿重押單一貨幣
年終獎金落袋，許多人農曆年前沒時間去處理這筆錢，年後猛抓著理專問要怎麼存最好？統整各銀行經濟學家、理專的看法，多半認為美元強勢將到第1季底，頂多年中，隨著下半年歐洲央行貨幣政策正常化，勢必啟動升息，將為美元的強勢畫下句點。
美元去年為什麼強？最主要原因還是美國經濟夠強，這讓美國總統川普甚至有力氣，跟大陸打貿易戰；即便川普希望聯準會別升息，不過去年聯準會還是照既定步伐升了4次息，沒經濟當強力後盾，怎敢如此放肆？
經濟學家多半認為，因為美國經濟表現一枝獨秀，這幾年當全球經濟有個風吹草動時，資金就往美國流，間接推升美元利率水漲船高，可見美元在國際間的地位仍牢不可破，再加上川普多項政策出台，促使海外資金回流。
只是，還能強多久？花旗銀行財富策畫諮詢部資深副總裁曾慶瑞說，今年美元的確不會像去年那麼強，重押美元時代過去了，想要在外匯上有顯著獲利，沒那麼容易。但絕不建議棄美元、改人民幣嗎？「真要選還是美元」。
曾慶瑞分析，隨著美元弱勢，人民幣利率與美元利率之間的差距將不會這麼明顯，不過因陸美貿易戰，大陸官方傾向將人民幣維持在動態平衡狀態，不可能放任其強勢，因此人民幣的利率、匯率都不會太吸引人。
保持資金靈活運用
中國信託銀行分析，2019年全球景氣動能將放緩，美國也不例外，但美國失業率降至48年來低點，聯準會維持貨幣緊縮，利差因素構成美元重要的下檔支撐因子，加上陸美貿易戰及英國脫歐等政治事件，非美貨幣都有隱憂，間接支撐美元避險需求。
中國信託建議，第1季美元仍將維持高檔震盪格局，不妨趁此時進行資產檢視，美元與非美元以6比4的比例配置，既保持資金靈活性、又降低單一貨幣匯率風險，堪稱完美組合。
(中國時報)
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