美元定存喊上9％ 先搶先贏
存美元不難，要「存好存滿」美元可就需要點技巧！在市面上一片美元定存專案中，今年以永豐銀行最有哽，首度在情人節當天推出限時1個月期年息9.99％，線上登錄成功後，還可分享親友，一人搶名額、兩人都享受，不過限量搶購3999組，可得眼明手快。
外幣投資不是新鮮事，過去各銀行比誰的利率高，強力吸收新資金，今年多了些創意，永豐銀喊破9％很誘人，除了有名額限制外，單筆限定2099美元，大概是新台幣6.4萬元，對許多定存戶來說，只是零頭水準，某種程度算為增加客戶而給的「新春大紅包」。
同樣喊上9％的還有台新銀行，不過採取的是階梯式加碼，前兩個月利率為3％、第三到五個月利率為2％、第六個月利率才是9％，總計專案平均利率為3.5％，先低後高的設計，希望定存戶能存到最後，可別提前解約。
台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示，這波方案除利率優惠，針對新資金提供美元減碼3.5分，民眾是由其他行庫匯入新資金承作專案，承作金額達匯入額7成以上，可享該筆匯入款免手續費優惠，若以現鈔存入且全額承作專案，可享現鈔存款免手續費。
另一家很有創意，結合「發紅包」概念的是台北富邦銀行，除了活動期間內不限資金來源，1個月期1.88％的「基本款」，還將透過自家的M+messenger發出88個紅包，領到紅包者，利率從原本的1.88％升級到4.88％，算是吸收存款之餘也推升M+messenger使用率。
銀行業者表示，年後是存款回流高峰，存台幣、存美元的人都有，各銀行也都在此時推出相對應方案，過去許多銀行只吸收新資金，這幾年發現錢挖來挖去，怎麼來就怎麼走，今年開始也都有既有資金的方案。
像是玉山銀行，就很鼓勵自家存戶把新台幣轉成外幣，除了喊出6個月2.5％、1年期2.7％、減碼3.5分，優勢是不用限制臨櫃辦理，只要透過網路銀行或是行動銀行App，就可靈活調整台外幣配置，對上班族堪稱福音。
(中國時報)
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