善用大數據 拆解複雜金融商品

2019年02月11日 04:10 中國時報 作者為Money101.com.tw董事總經理周純如

「金融科技」正在翻轉你我經驗，優化我們的金融體驗。一支手機就能嗶嗶快速支付，省去掏卡、拿現金的時間，轉瞬之間已經完成付款；早上才透過手機申辦信用卡，下午已經核卡，還能到商店刷卡；遇到班機延誤，不需要向航空公司申請延誤證明，也不用填寫複雜的表格，e指操作理賠金就能入帳，這些都是當金融遇上科技帶來的便利。

全球金融科技的投資金額連年遞增，顯見其市場龐大，有越來越多的業者進入市場，挹注資源。根據KPMG於2018年7月底公布的統計數據，全球金融科技投資總額光是2018上半年就高達578億美金，已遠遠超過2017整年度381億美金的投資金額。

不僅僅是全球市場，台灣業者投入金融科技發展也相當積極，金管會估算國內金融業者2018年投入金融科技發展總金額為124.7億台幣，相較2017年78.5億台幣成長了59％。

金融科技之於個人理財的態樣琳瑯滿目，例如行動支付、電子錢包、網路投保、虛擬貨幣、線上自動到價結匯、數位帳戶、QRcode轉帳、P2P個人網路借貸、智能理財等等。

以網路投保來說，國內就有14家壽險、15家產險以及8家保經代公司提供民眾網路上立即投保，省去許多文件往來的時間，提升便利性與時效性。

但是，也因為資訊量暴增，民眾在搜尋引擎上輸入關鍵字後得到的資料未必是最新的、經過整理的，以同一種角度或是說公平地切入比較的內容，對於多數民眾來說，不見得能真正享有市場上百花齊放的金融服務與產品。

金融商品條款繁瑣且複雜，應該要經過專業解讀、綜合比較，再以簡單且清晰的方式傳遞給消費大眾。比較金融產品，除了入手價格上的差異之外，條款內容、服務範圍，例如現金回饋率、點數折現率、保費差別等等，更是魔鬼藏在細節裡，消費者更應睜大眼睛注意，才能在金融科技持續創新之下，成為善用理財工具的贏家。

(中國時報)