年終獎金撥一半 完備個人保險
年後理財是門大學問，有些人覺得存定存最安穩，不過若有閒錢，倒是可從自身未來短、中、長年期需求，去思考如何因應人生各階段的資產規畫，例如剛出社會工作、結婚及生育計畫、退休生活及資產傳承等人生大事，每年規律的提撥約5成比重的年終獎金。
每年就等這一包！年前落袋的年終獎金是上班族群收入中很重要的一部分，台灣人壽莊中慶認為，這筆資金是否有好好的規畫，將關係到民眾自身及家庭未來資產累積是否能穩健增長、保障是否足夠、子女未來教育基金準備是否充足等，影響亟為深遠。
至於該買何種保單，則可從年齡及資產規畫方向下手。年輕世代可選擇變額萬能壽險，以定期定額繳交目標保險費方式得以較低保費達到購買高額保障的機會，可以將其餘資金選擇費用率較低的超額保險費，在未來市場上漲時有較高投資報酬率，幫自己增加收益，更得以快速累積資產。
當然，小資族口袋不深，但意外傷害難以預料，生個病、住個院、開個刀就是一筆大錢，與其到時候才來擔心醫藥費付不出來，不妨趁年終獎金落袋時選配些健康險與傷害險附約，完備個人的保險理財計畫。
如果年紀長些，包括中年客群、50歲以上壯年客群、60歲以上準退休及退休客群，建議可以選擇附保證給付的台外幣變額年金保險，選擇有波動度風險控管的全權委託投資標的，可以產生相對穩定的現金流，在年金給付開始日前若被保險人身故，將給付保證最低身故金額，即「保單帳戶價值」及「保證身故基準額」以二者取其大，適合自身退休規畫並考量資產不縮水的客群。
如果公司夠慷慨，或是尾牙抽到筆可觀大獎，比方說50萬元現金，則可將變額萬能壽險或年金商品列入考慮，除較低保費且無保單管理費，指定年限後不收取解約費及部分提領費用，有些壽險公司提供的保單價值加值金，在第4保單週年日起就開始給付，將是極為穩定的定期現金收入。
(中國時報)
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