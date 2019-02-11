摩天輪上彈情說愛 方泂鑌迷倒嚴正嵐

2019年02月11日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

方泂鑌（右）與嚴正嵐開心品嘗冰淇淋。（粘耿豪攝）

方泂鑌（右）在摩天輪上為嚴正嵐浪漫彈吉他。（粘耿豪攝）

愛情摩天輪浪漫約會去

農曆春節假期結束，迎來的是一年一度的西洋情人節，方泂鑌（阿鑌）與師妹嚴正嵐為本報讀者呈現浪漫約會行程。嚴正嵐前陣子愛上冰淇淋，在阿鑌精心安排下，甜蜜相約冰淇淋店，點了一杯兩人最喜歡的巧克力經典口味冰淇淋，小兩口對眼共享香甜冰淇淋，互送甜滋滋的笑容，絕對是感情升溫的妙招。

不僅如此，阿鑌趁勝追擊，帶嚴正嵐搭乘台北市最大一座摩天輪，在繞行一圈約20分鐘的時間內，兩人獨處車廂貼近彼此。阿鑌帶著吉他，在摩天輪上彈唱兩人合作過的浪漫情歌〈最笨的人是我〉，讓嚴正嵐聽了臉紅心跳，浪漫氣氛爆表，他建議男生可試試這招追女孩，效果應該不錯。

嚴正嵐收零食禮物

聊起情人節往事，嚴正嵐直言自己的初吻恰巧發生在美麗華摩天輪上，「每次搭都有初戀的感覺，因為我跟初戀的對象坐過這個摩天輪，還記得是為了幫當時的男友慶生，而我的初吻就在摩天輪上發生，所以一直覺得摩天輪是個浪漫的地方。」她每次坐摩天輪，腦中都會一閃而過想起初戀往事。

她曾在情人節收到擺滿桌、各式零食甜點的禮物，卻因此大哭：「我知道男朋友是為了給我驚喜，但我一看到全是吃的，轉頭就哭了，大喊『為什麼都是吃的』？一點都不浪漫。」嚇得當時的男友趕緊解釋。

男友當時解釋，「因我看妳每次吃東西的時候都很開心，所以幫妳準備各式各樣不同零食。」嚴正嵐當時年紀小，認為情人節禮物就是要浪漫，「加上那時候感情遇上瓶頸，會放大心裡負面想法，覺得這個人到底了不了解我，一堆零食超不浪漫，但現在想想，其實禮物還滿實際的。」

去遊樂園感情增溫

阿鑌自認不是個會製造浪漫的人，年輕時在馬來西亞曾為前女友製造驚喜，將99朵鮮花藏在車子的後車箱，他說：「但打開車箱後，對方的反應好像在說『意料中的事』，可能是我給驚喜前，前面表現得太過平淡、一心想製造反差效果，所以對方心裡有數，覺得『你後面一定是要幹麼』！」

阿鑌與嚴正嵐在摩天輪上，聊起各自喜歡的遊樂設施，阿鑌年輕時常與死檔坐摩天輪，「一大群男生在上面搖來搖去、鬼吼鬼叫，跟猴子一樣。」他最愛雲霄飛車、大怒神等刺激設施，曾和前女友一起到水上樂園玩，阿鑌分享戀愛經驗說：「我覺得在一開始交往、還沒確定彼此關係時，去遊樂園的確有助於感情增溫。」

(中國時報)