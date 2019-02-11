嚴正嵐放話練出人魚線

2019年02月11日 04:10 中國時報 尤嬿妮 專訪

方泂鑌將於農曆年後推出新專輯。（取材自臉書）

方泂鑌（阿鑌）近期為打造新專輯忙得焦頭爛額，今年過年回家鄉馬來西亞與家人短暫相聚後，又得趕回台灣埋首製作；同門師妹嚴正嵐走過去年父親驟逝低潮，今年和哥哥陪伴母親歡度新春佳節，除了準備5位數大紅包慰勞母親辛勞，兄妹倆還帶媽媽到大陸旅遊，接著飛往日本跟定居當地的外公外婆拜年。

過年期間不少人都會應景小賭一把，嚴正嵐家人最愛玩「推筒子」，阿鑌家則各式賭法都有，他笑說：「因為我爺爺生了10個小孩，小孩結婚再生孩子，我們家族隨便號召就有40多人，過年聚在一起玩麻將、骰子簡直像賭場。」方家最熱門的玩法原是撲克牌Black Jack的21點，有幾年香港賭博電影盛行，方氏家族自此改玩梭哈，阿鑌頗有經驗地說：「那個是心理戰，很好玩。」

聊起新年希望，嚴正嵐放話要練出人魚線，「目前腹肌團結在一起，希望新的一年可以分開它們。」她期許自己在戲劇上有更好表現，並繼續發表音樂作品；她特別感謝身為鐵粉的母親一路支持，「媽媽聽完新專輯到處推薦，新的一年除了工作目標，也希望媽媽多放點心思在自己的健康上！」她要媽媽別老是只記得兒女，卻忘了對自己好一點。

至於阿鑌的新年希望？他笑回，只有一個念頭，就是做好新專輯！多才多藝的他，不僅擔綱製作人，創作、編曲、錄音、剪輯等工作一肩扛，發行日從去年底延至今年初，阿鑌解釋：「想把一個東西做到最好，很多環節、細節就會要求很多，『要做完可以很快，但要做得好得花更多心思』。」他更力求突破，「前階段完成的還是大家比較熟悉的情歌，後面會嘗試更多好玩的東西，希望給大家驚喜。」

(中國時報)