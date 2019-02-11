3賀歲片敵不過當年豬哥亮

2019年02月11日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

胡宇威（左）和鄭人碩在《寒單》的兄弟情仇令人動容。

林明禎（右）和歐漢聲為《瘋狂電視台瘋電影》一起搞笑、談情。

難道三個臭皮匠真的敵不過一位「豬哥亮」？今年3部賀歲國片票房偏冷，描寫台東炸寒單習俗的《寒單》、以麻將應景的《大三元》和描寫電視圈生態的《瘋狂電視台瘋電影》都陷入全台票房苦戰中，其中提早一周上檔的《寒單》以3800萬票房稍領先2000多萬《大三元》，《瘋狂電視台》則離千萬票房還有一大段距離，3片加總都無法取代當年豬哥亮的賀歲破億奇蹟。

影廳看似因多數人選擇在9天連續假期出遊，觀影人潮減少，外片卻絲毫不受影響，《艾莉塔：戰鬥天使》和《馴龍高手3》迅速破億，去年即使國片《角頭2：王者再起》、《花甲大人轉少年》都靠口碑聲量在年後破億，但在過年當周皆不敵《黑豹》，前年豬哥亮主演《大釣哥》也慘輸《惡靈古堡：最終章》，只能說國片在賀歲檔的頹勢越來越顯著。

台導演抓不到市場

其實《寒單》台北票房已連3天逆勢成長，據知有胡宇威鐵粉「15刷」，導演黃朝亮笑言幾乎快超越他看剪輯版的次數，黃朝亮也勤跑映後，連假只休初一，但面對票房不如預期，他發現《寒單》觀影年齡層偏高，並以女性觀眾為主，感嘆或許是台灣導演抓不住年輕觀眾的心。另外，他認為電影票房系統的不透明化，只會繼續重傷國片市場，「連假9天根本看不到中南部票房，更別說上座率了！」

黃朝亮多次執導賀歲片，他觀察到中南部觀眾較直接，看見感興趣題材就立刻進戲院，但因影廳數據不透明，片商或影迷完全無法在連假中看出台北以外的票房成績，而北部觀眾相對需經過口碑擴散，待台北票房逐漸成長時，各大影院只剩零散廳次，甚至只有百人以下座位，讓國片更處弱勢，因此他期盼政府下定決心建立票房透明化機制，「否則是逼台灣導演出走。」

(中國時報)