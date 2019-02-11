莊凱勛鍾承翰交流爸爸經

2019年02月11日 04:10 中國時報 林淑娟

林葦茹（前排左起）、花花、林柏叡、凱渥董事長吳鋒、鍾承翰、王心恬、路嘉欣、唐熒霜等人昨一起參與新春團拜。（陳俊吉攝）

凱渥娛樂經紀年初六（10日）在董事長吳鋒的帶領下舉行開春團拜，莊凱勛、鍾承翰、王心恬、林柏叡、花花、路嘉欣、陳禕倫、江常輝、林葦茹、鄭亞、李曉涵及旅外名模唐熒霜等人都出席。鍾承翰、莊凱勛兩位型男奶爸聊不完爸爸經，莊凱勛說，過年期間老婆出國度假，年初二開始就是他一人帶小孩，太太還特別列了3大張A4紙讓他照表操課！問他一切順利嗎？他笑說：「小孩現在還好好的。」

莊凱勛說，兒子個性淡定，算是好帶的，倒是他很崩潰，「經歷這個年假發現自己帶小孩的母親們真的很厲害！我好像跳進一個輪迴裡，每天做同一件事，連兒子叫我起床的動作都一樣，每天都慢慢從嬰兒床跪站起來，兩隻手伸出嬰兒床，慢慢抓著我臉、把我抓醒。」他得意自誇頗有帶小孩的天分。

鍾承翰1歲2個月大的兒子小翰寶相當黏他，已會走會跑，他笑說，翰寶總對著媽媽叫爸爸，也很會說「嗨」和「再見」，經常半夜起床對著天花板說「嗨」，或跟空氣說「再見」，「嚇死我了！」老婆考慮再生一個，但他認為兩人工作太忙，生養小孩太辛苦，直接打槍老婆：「還是算了吧！」

種子唱片老闆吳鋒去年入主凱渥後，致力拓展公司版圖，他說，除了現有的時尚、模特兒、戲劇及去年開始發展的電競，還將往直播、電商領域發展，也會走向海外。昔日凱渥大家長洪偉明正與洪曉蕾在峇里島度假，今年首度缺席開春團拜。

(中國時報)