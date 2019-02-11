未來嫂嫂阿妹贈春聯「泰坦」正義樂歪

2019年02月11日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

男團「泰坦」由比利、正義、漢之、奧斯汀組成，將於22日發行第2張EP《Got Ya Back》，團員正義是天后張惠妹（阿妹）男友Sam的弟弟，正義表示在過年時有收到阿妹親手寫的春聯，當作新年祝福，對於收到天后的拜年，正義直呼：「太幸運啦！」

團員皆擅長舞蹈，正義是負責饒舌嘻哈、專攻街舞，比利是隊長曾擔任過5566、韋禮安等人的舞蹈老師，4人各自發揮所長彼此互挺，此概念也成為新EP《Got Ya Back》由來。

他們近來持續精進舞蹈、創作，身材上也力求精實，每天約3小時健身，4人已練到胸、腹肌明顯，還在3個月內從平均體脂肪20降到10以下，他們笑說：「比如說有人晚餐多吃1片肉，會指責對方『小心變成跟豬一樣胖，跳不動就是拖油瓶』。」

(中國時報)