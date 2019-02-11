陳意涵初五剖腹誕男娃「小初」
陳意涵雖沒秀出小初帥臉，但放上小腳照分享喜悅。
陳意涵（大發）去年8月登記結婚，第一胎「懷好懷滿」40周，9日（初五）生下大眼男寶寶，老公許富翔特地從大陸回台陪老婆待產，並一起進產房。兒子小名取為「小初」，經紀人表示：「小初是因為大發很喜歡『初』這個字，而且這個字寓意也很多。」尤其大發「初」執導演筒的戲劇就是由許富翔擔任執行導演，2人才會墜入愛河。
經紀人笑言大發個性超急，37周就已宣告「隨時可以生」，讓親友都急忙趕回台，也因隨時有可能陣痛，沒花時間張羅婚後的第一頓年夜飯。她始終維持平靜心情，還帶拼圖進待產室，她雖不怕痛，但在長輩建議下選擇剖腹生產，目前順利恢復中，10日已能正常和經紀人對話。
大發第一眼看到寶寶是雙眼皮超開心，「因為眼睛像自己。」不過問到身高，大發笑說：「是全班第三矮！」原來小初在育嬰室裡個頭是第三矮，大發接下將在產後護理之家坐月子。
(中國時報)
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