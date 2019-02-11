何超儀率團瘋搖滾和老公諜對諜

2019年02月11日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

何超儀與她帶領的「何超與海膽仔樂團」，將於4月6日在香港匯星STAR HALL舉辦「The Classic Purple Psycho Experience」紫色幻樂搖滾派對演唱會，邀集許多獨立樂團向搖滾致敬，包括LMF大懶堂、廿四味以及來自台灣的激膚樂團、怕胖團等。其中廿四味的鼓手陳子聰是香港知名演員與音樂人，也是何超儀的老公，2人這次將同台用搖滾互軋，私下對彼此樂團的表演曲目更是保密到家。

何超儀笑說：「大家都是獨立音樂圈超熟的好友，但是這次向搖滾致敬的4月演唱會每個團都會有秘密武器，我們各自諜對諜，到時候大家買票來看一定值回票價。」何超儀今年過年期間未安排工作，時間留給家人，不過吃完年夜飯後，她與何超與海膽仔團員趕場，只為力挺好友鄭中基在香港紅館舉辦的出道20年新年演唱會，大展好友誼。

(中國時報)