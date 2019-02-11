索艾克露一手 達克瓦茲呷甜

2019年02月11日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

索艾克（右）抓到紀培慧偷吃打發的蛋白。（盧禕祺攝）

紀培慧細心把草莓切小塊裝飾在達克瓦茲上。（盧禕祺攝）

達克瓦茲Dacquoise材料 （約10個）

紀培慧去年幾乎未推出新作，感情生活是否有進展？她三緘其口，還語帶玄機說：「我深刻體驗到『人生先過好，就能有很好的感情』。」她開始注重健康生活和飲食，將身體和心情都調整極佳狀態，面對將到來的情人節，她說向來會盡量和另一半慶祝節日，此次和TLC旅遊生活頻道主持人好友索艾克（Soac）討教如何製作甜點，2人共同用簡單步驟做出甜蜜蜜的達克瓦茲！

熱愛甜點的紀培慧笑說，小時候不喜吃蛋糕體，反而愛偷吃成型之前的蛋液，但在母親耳濡目染下，也學會烘焙甜點，自認調配食材的分量精準，還強調：「充滿愛在做！」不過首次嘗試製作達克瓦茲，她只能乖乖聽命於大廚索艾克，首先將混合糖粉和低筋麵粉一起過篩，接著過篩杏仁粉，索艾克提醒：「杏仁粉比較粗，若篩不過去的話，只要把結塊的地方壓散開來就好，再將3種粉類攪拌均勻！」

用切拌法拌勻

接下來要把蛋打發至啤酒泡泡的狀態，先加入一小撮鹽巴，持續拌打並分3次將糖加入，必須打發成鳥嘴狀、乾性發泡。再將一半的蛋白放入前段步驟的乾粉內，用「切拌法」拌勻，然後加入剩下的蛋白，一樣用切拌法拌勻。紀培慧一開始對切拌法的手勢有些疑惑，索艾克趕緊接手示範，她也很快學會。

再把蛋液均勻的填在約直徑7.5cm的鋼圈模內，並將杏仁片捏碎撒在表面，然後用篩網輕輕地撒上一層糖粉（分量外），靜置約15分鐘讓表面乾燥，達克瓦茲就已經定型。等待時間裡，紀培慧不時偷吃放在桌上準備當裝飾用品的莓果，大廚索艾克也絲毫不制止，繼續在旁當「最強助手」，清洗道具並預備下一步驟。

精心擺設莓果

最後放入預熱好的烤箱內，以攝氏180度烤約14分鐘，取出後休息約3分鐘後即可脫膜，若邊邊有黏住的話就用小刀切下來，基本款的達克瓦茲其實已完成，但索艾克當然不會這麼隨意讓學生交出作品，又將打發鮮奶油與切碎莓果撒在達克瓦茲上，還提醒紀培慧該如何均勻放置莓果擺設，成品果然色香味俱全，讓另一半收到時能感受到對方的用心。

(中國時報)