林柏宏登山心得 公主病別嘗鮮

2019年02月11日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

林柏宏登山裝備

林柏宏去年和登山健行非常有緣，除了因電影走訪加拿大高山、川藏高原，他還和朋友安排一趟瑞典「國王小徑」健行之旅，當地是全球罕見的冰河遺跡，7天穿越縱谷即能體驗北極圈的各種氣候天象，讓林柏宏直呼神奇，他也提到國王小徑已是熱中健行者必朝聖的地點，僅在夏天開放約2個月，有心者記得提早報名找嚮導，接下來就是進行一連串的準備囉！

為確保健行時的充足體力，林柏宏提前訓練跑步以及上健身房鍛鍊大腿，買完裝備後則開始學習使用方式，最重要的是「訓鞋」，他索性穿上登山鞋並揹著登山包走在台北街頭，不過他自嘲：「看起來其實滿有事的！」還不小心撞見親戚，表姊忍不住疑惑問：「你剛下山嗎？」

和嚮導聊天練英文

回想健行過程，林柏宏表示第一天最為艱困，傍晚找不到紮營地，一路上適合地點都被其他旅客占據，又得趕在天黑前安頓好，嚮導越走越快，團員開始在飢餓和疲憊中飆髒話，好不容易有適合的平地，但大家還是「新手上路」，帳篷搭得慢、料理包也煮不好，還得有人負責到溪谷取水，各種挫折迎面而來，入夜則吹起狂風暴雨，不過因每個人過度疲倦，仍能順利進入夢鄉。

隔天一早又得迅速將所有東西收進行囊，若手腳太慢延後集合速度，嚮導也會毫不猶豫開罵，林柏宏認為健行除了挑戰個人體力和意志，「還需要強大的團隊合作！」過程中難免出現爭執，更考驗溝通和默契，他也開玩笑說，大家忙著打包都來不及時，同行好友的女伴還有閒情逸致喝咖啡、餵男友吃早餐，在他眼裡這樣實在「母湯」，建議公主病患者要做好萬全心理準備再出發，別因此拖累隊友。

林柏宏很慶幸此行有曲家瑞同行，她在大家都疲憊時，還能很有精神的問：「有沒有人大便！」其他人負責煮晚餐，她就去挖糞坑，絲毫沒抱怨，後來還照顧感冒的室友，非常堅強。他也看見對方，因為是一人參加，同時必須應付人際關係並調適身體狀態，讓他直呼佩服！而他表示走路中除了和嚮導聊天練英文，腦袋也常想東想西，深刻體會到人生就該專注在當下，「而且生命真的好簡單，一個背包就夠了！」

(中國時報)