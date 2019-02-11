吳珝陽 金凱德 時尚入鏡 一秒到位
伊林娛樂金凱德與吳珝陽交情好，去年各自在戲劇上有突破，吳珝陽新戲《我是顧家男》3月上檔，金凱德去年底首度到大陸拍戲，新戲《噬罪者》近期也將播出。這天兩人第一次一起時尚入鏡，演繹Michael Kors（簡稱MK）男裝、MICHAEL Michael Kors（簡稱MMK）女裝，不管是裝酷的「微酷時尚」、假扮約會情侶的「兩小無猜」，都是時尚感一秒到位。
無話不談 忘年成知交
他們相差一輪，這一年來因為無話不談成為知交，17歲的金凱德覺得吳珝陽自我要求高、多才多藝、什麼都懂，關於拍戲、攝影、健身都能聊，問他修圖軟體，她光是看回覆的資料就要花10分鐘，真是「傾囊相授」；吳珝陽謙稱年紀較大、學習的東西多，像個「爸爸愛說教」。
吳珝陽當模特兒10年，近3、4年接觸拍戲，過往大多演學生或高富帥的角色，這次在《顧家男》要搞笑、台詞多，開鏡後第一場戲跟偶像黃健瑋對戲，緊張到需要很努力讓自己鎮定，去年夏天拍戲4個月雖很難熬、沒什麼睡，臉部皮膚幾乎爛掉，卻能學到怎樣釋放情緒演哭戲很值得。
時髦穿搭貴氣潮流感
吳珝陽跟金凱德分享的經驗談是演戲熟記劇本，包括自己和對手的台詞都要背，「在直覺的反應下，就可表現該有的情緒」，戲齡3年的金凱德透過前輩的建議，在《噬罪者》扮演「欠揍的千金小姐」時，演起來舒服自然、不刻意，同事笑她是「本色出演」，同劇資深演員則稱讚她有演技。近來除了以前會的鋼琴、舞蹈，也學了騎馬、攀岩，甚至武術和拳擊都想學，希望更充實才藝。
金凱德這次穿的MMK度假系列復古Disco風格的亮片連身洋裝，bling bling閃亮耀眼，讓她覺得自己更顯貴氣；較少嘗試的V領荷葉邊絨面洋裝，綴上玫瑰花圖騰，呈現柔美奢華感，很適合她新戲扮演的千金小姐。MK男裝時髦、實穿，用LOGO打造街頭感，關注時尚穿搭的吳珝陽，自搭白襪和潮鞋穿出韓系潮流感，「運動、極簡的風格，這就是我衣櫥裡的衣服。」
(中國時報)
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