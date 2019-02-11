寶璣表浪潮湧現
寶璣Marine 5527航海系列雙秒針計時碼表玫瑰金銀色面盤，搭鱷魚皮表帶，109萬元。（Breguet提供）
寶璣Marine 5517航海系列18K白金藍色面盤，搭鱷魚皮表帶，92萬2000元。（Breguet提供）
已有200年歷史的寶璣（Breguet）La Marine航海系列腕表，向來以設計優雅時尚著稱，從手工波浪鐫刻飾紋、海事信號旗到航海船鐘等裝飾細節，充滿了航海風情。
今年一開春，寶璣推出三款Marine航海系列腕表，包括Marine 5517大三針日期腕表、Marine 5527航海系列雙秒針計時碼表和Marine 5547航海系列兩地時間鬧鈴腕表，今年更首度推出鈦金屬材質的航海系列腕表，價格更親民。
寶璣Marine 5517航海系列大三針日期腕表最大的特色在於手工波浪鐫刻飾紋和中央秒針海事信號旗「B」符號，分鐘標記及寶璣指針均有夜光塗層，表背則可看見手工鐫刻船舵甲板圖案的機芯。
寶璣Marine 5527航海系列雙秒針計時碼表也有不少航海的裝飾細節，如海事信號旗的中央計時秒針、手工波浪鐫刻飾紋、手工鐫刻船隻甲板的機芯與船舵自動盤等。
寶璣Marine 5547航海系列兩地時間鬧鈴腕表則結合鬧鈴、第二時區及日期顯示三種複雜功能，最特別是當鬧鈴啟動時，船鐘將出現在12點位置的顯示窗，十分有趣。
(中國時報)
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