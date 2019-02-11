2019年02月11日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

博客來推「2019春季開學展」參展品7折起。（博客來提供）

日本OMOSHIROI BLOCK紙雕模型便條紙（清水寺春季櫻花版）2980元。（誠品提供）

美國The pencil grip梨形握筆器，降低書寫疲勞，229元。（博客來提供）

KUTSUWA日本製可延伸鉛筆蓋，可保護鉛筆筆芯，110元。（KUTSUMA提供）

日本最新KAZAMA小學生書包，1萬3270元。（樂天市場提供）

德國STABILO Jumbo系列，水溶性大六角色鉛筆24色，原料量為一般的兩倍，480元。（STABILO提供）

日本hellokitty小學生減壓護脊書包，1380元。（樂天市場提供）

法國精緻品牌EXACOMPTA FAF Desk Pad桌上型筆記本，980元。（誠品提供）

日本COMPACK可摺疊文件夾，280元。（博客來提供）

雄獅KREEMO專業油性彩色鉛筆鐵盒裝36色，1260元。（雄獅提供）

UnMe高機能兒童護脊後背書包，2280元。（樂天市場提供）

過完新年又是新學期的開始，選購文具正掀熱潮。對現代人而言，生活及工作繁重忙碌，相對更追求精緻的生活品質，因此有溫度的「質感系」、「文青系」文具愈來愈受到消費者重視，文具不只要實用，更要兼具外型設計、個人特色及品味，而這股風潮也延燒到小學生的圈子。

春季開學展 商品7折起

迎接開工開學，博客來2月1日起至3月17日，祭出「2019春季開學展」，參展商品7折起，集結日本MOLESKINE、KOKUYO、King Jim等約50大文具控必逛品牌，也同步推出福袋、獨家首賣等限定商品。本回企畫以「文具控養成」為切入點，除推薦開學、開工必備基礎文具、新品外，也囊括更多美術、手作及收納年度重點商品，像是獨家雄獅KREEMO專業油性彩色鉛筆鐵盒裝等。另外，特別推出以介紹文具設計為方向的單元，教消費者懂得文具、喜歡上文具，就得先從認識好設計開始。

綜觀博客來2018下半年文具銷售表現，主要銷售類別仍以書寫、紙品為大宗，像德國STABILO Jumbo系列的水溶性六角色鉛筆，及色彩柔和的ZEBRA MILDLINER雙頭柔性螢光筆等。文具選擇除了實用取向之外，良好的設計及商品外觀的美感，都是時下消費者考慮購買的基本要素。

鋼筆字熱 墨水品熱銷

網購樂天市場發現，近年高中及大學正吹起「文青風」，商品在求新求變時，也結合復古潮流，近3個月的復古文青風商品數量，就達上百項新品，較去年同期增加2成。此外，日系精緻雜貨商品，也獲得不少青睞，像是手寫鋼筆字正流行，不少店家趁勢引進「TAG文具京彩瓶裝墨水」，有著濃濃京都古風，是不少文藝青年的首選。

誠品調查今年文具商品有幾大趨勢，包括「文具精品化」，透過特殊的工法，或是鑄鐵、黃銅等，會隨著使用產生時間感的材質，製作出富含實用性也兼具收藏價值的文具用品。還有能夠看到墨水顏色的「透明筆桿鋼筆」，帶動多彩墨水、混色墨水的銷售盛行；此外還有設計師跨領域聯名，不但名氣加乘，商品質感也隨之提升，最後則是環保議題也延伸至文具商品。

小學生日製雙肩書包夯

有鑑於小學生的開學季，受少子化影響，父母給小朋友的用品有愈買愈好的趨勢，花起錢來並不手軟。如日本經典的雙肩多功能書包，雖1個要價達5萬日圓，十分昂貴，卻深受家長與孩子青睞。

據樂天市場觀察，家長選購書包時，特別注重性能，如日本製書包，採用透氣的人工皮革，除了具有抗菌、除臭功能，還有獨家設計能讓書包貼合背部，減輕肩膀與脊椎負擔，新品KAZAMA小學生書包，售價約1萬3270元，兼具美感與人體工學。

業者分析，挑選小學生書包必須注意：雙肩背包為佳，避免發育中肩膀一高一低；配有反光條在夜間加強安全；書包材質不過重，不超過體重的20％，還有發育中建議選擇護脊書包等注意事項。

(中國時報)