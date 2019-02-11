新年牽新車 SUV百萬元有找

2019年02月11日 04:10 中國時報 陳大任 報導

進口車 SUZUKI SX4：搭載1.4L BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，用渦輪增壓原理平衡原先排氣量降低的動能劣勢，將更多氣體壓入汽缸，大幅增強動能表現，進而達到17.3km/L節能環保的優異油耗，售價85.8萬元。（SUZUKI提供）

進口車 MAZDA CX-5：19年式MAZDA CX-5首次搭載G-Vectoring Control Plus G力導引控制技術+，並列為全車系標準配備。除了可以調整過彎時的扭力輸出以及車身前後重心移轉，並加入煞車控制能力來改善車輛動態循跡性，提升車輛轉向反應及穩定性，售價99.9萬元至136.9萬元。（MAZDA提供）

進口車 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS：19年式ECLIPSE CROSS的車系編成調整為傳奇型94.9萬元、菁英型99.9萬元、卓越型107.9萬元、S-AWC旗艦型116.9萬元，其中菁英型為百萬內進口SUV中，唯一同時搭載ACC、FCM、7 SRS環艙氣囊的車款。（中華三菱提供）

進口車 ECLIPSE CROSS升級360度多模式環景影像系統，透過4顆鏡頭將車輛周圍區域影像顯示在多媒體螢幕上，並可切換前方、後方、環景、右側等4種影像模式。（中華三菱提供）

進口車 TOYOTA C-HR：以歐系時尚的跑旅外觀、1.2 Turbo渦輪動力與新世代TNGA底盤帶來優異操控表現，其中售價為84.9萬元的經典版新增「倒車影像輔助系統」，駕駛可運用車尾攝影機輕鬆掌控倒車視野，大幅提升倒車安全性，車系售價84.9萬元至103.9萬元。（TOYOTA提供）

進口車 KIA SPORTAGE：GT Line AWD車款配置智慧型四輪傳動系統，電腦能預先感應路面狀態、輪胎轉速與加速，藉由調整前後輪扭力輸出，提供最佳抓地力，隨時應付各種道路或天候狀況。AWD Lock Mode中央差速器鎖止功能，可鎖定50：50扭矩分配，以應付雪地、沙地過彎或打滑路面，售價98.9萬元至136.9萬元。（KIA提供）

國產車 FORD KUGA：售價85.9萬元至113.8萬元，其中環景動勁版以領先同級的720p高畫質及3D影像拼接技術提供駕駛人環繞車身的鳥瞰景像，減低在通過窄巷、狹路會車及停車時因視覺死角所隱藏的潛在危險，售價96.9萬元。（FORD提供）

國產車 HYUNDAI KONA：通過歐盟EuroNCAP嚴苛撞擊測試獲得五顆星滿分成績，更是同級中唯一奪得2018美國IIHS TOP Safety Pick +最高安全評價車款。首度搭載全新「HYUNDAI SmartSense」主動安全科技整合LDW車道偏移警示、FCW前方撞擊警示、FCA前方主動煞停輔助、HBA智慧型頭燈配備，更包含DAW駕駛疲勞警示系統與LKA車道偏移輔助2項主動科技配備，售價88.9萬元至99.9萬元。（HYUNDAI提供）

國產車 LUXGEN U5：首度搭載全景式天窗，將天窗開口長度由原本325mm放大至744mm，並以「1按鍵8模式」透過極簡的全自動單一按鍵啟閉天窗模式，操作更便利，全景天窗通過各種嚴格測試，提供無限視野與絕佳採光，售價65.9萬元至79.9萬元起。（LUXGEN提供）

國產車 MITSUBISHI OUTLANDER：19年式OUTLANDER外觀、安全、質感、空間、靜肅性5個面向進行全方位25項升級，其中全車系標配7-SRS和e-Assist智能安全系統，並新增FCM行人偵測功能及LDW車道偏移警示系統，成為百萬內國產車唯一搭載ACC、FCM、LDW、BSW、7-SRS車款，售價94.9萬元至109.9萬元。（中華三菱提供）

國產車 LUXGEN U5為70萬級距唯一配備「全景天窗」車款。（LUXGEN提供）

國產車 NISSAN KICKS：外型由NISSAN巴西里約設計中心操刀，搭配迴力鏢型主動式LED魚眼式頭燈、17吋雙色切削鋁圈、AHB遠近光燈自動調節系統，及專屬KICKS ID.運動套件組，營造出時尚的運動氣息。多達9種車色選擇，包含3種魅力雙色內外裝，透過懸浮式車頂與車身色彩相互映襯，售價69.9萬元至79.9萬元。（NISSAN提供）

國產車 HONDA HR-V：1.8L i-VTEC引擎輸出達143hp高效動力，平均油耗可達14.5km/L，並標配9大主動安全系統，輔以進化G-CON及ACE高鋼性防護結構等豐富安全科技，售價74.9萬元至84.9萬元。（HONDA提供）

SUV話題正夯，運動休閒、日常代步，既能正式亦可玩樂，一兼兩顧，加上車身外型有別於房車，反而更能凸顯車主的個性品味，延伸發展出的跨界休旅車更受年輕族群喜愛。目前主流車款價位多落在100萬元上下，中型SUV入門款多為百萬元有找起價，主戰場在120萬元；小型或跨界休旅則以80萬元為主戰場，對消費者而言，是選擇最多的區塊。

凸顯個性品味 年輕車主喜愛

去年不管國產或是進口，單是新車就已超過10款，今年包括Mercedes-Benz、BMW、TOYOTA、LEXUS、VW都將推出全新車款，其中LEXUS甫於去年底發表UX系列，新年一過即追加UX 250h，提供消費者Hybrid的選擇；同屬TOYOTA集團旗下的RAV4也在國外發表大改款新車，坊間傳聞總代理和泰汽車最快將在第一季

上市。

(中國時報)