眼睛
中國時報
蕭詒徽
眼睛
醒來時鏡子裡還在下雨。一天總是這樣開始
從一雙昨日的眼睛。又一張臉
在雨中無法清楚地看見。無法清楚地
在鏡子裡找到自己的身體可是今天
今天已經開始離開我的身體
離開，從我的眼睛
深深地走進去
雨會下進我的身體裡
許多個我聚在一起，在彼此身邊淋濕
原諒一樣地淋濕，遠遠地認出彼此
道別之前的表情
曾經喜歡和你一起下雨
但那是以前的事，以前
身體裡的昨天還很少，只比上次見你的時候
多死了一點點，但是今天
今天我必須醒來，和你的距離
又增加了一天。今天總是這樣來
這樣帶走我
今天前來帶走我的時候鏡子裡還在下雨
你還在我的眼睛
作者簡介
蕭詒徽生於1991。作品《一千七百種靠近──免付費文學罐頭輯Ⅰ──》、《蘇菲旋轉》。網誌「輕易的蝴蝶」。創作、採訪散見聯合文學、幼獅文藝、印刻文學雜誌、BIOS Monthly、聯合報與自由時報副刊。網站www.iifays.com
寫作心得分享
「錯誤但接近正確的漢語順序可以是一種技巧。之前有陣子流行那張〈研究顯示漢字順序並不影響閱讀〉的圖，但一直沒想到怎麼用在寫作上。最近在《白馬走過天亮‧牙疼》裡「在漫長的雨天診所裡。」漫長／雨天／診所三個詞的順序中感受到，錯誤的排列有時是有機的，可以在讀者心中完成一種動態的拉鋸。
同樣的狀態也可以在電影愛在三部曲的後兩部譯名《愛在日落巴黎時》、《愛在午夜希臘時》之中看到。這種錯誤延長了一個句子理解的時間，不在讀到的瞬間、而是在讀完之後的理解時間之中完成意義。也許下次打字打太快的時候可以發現一些錯誤的美麗。它們因為瀕臨錯誤而美麗。」
(中國時報)
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