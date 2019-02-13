總統初選還沒開始 未戰先分裂！國民黨天王大亂鬥
新聞幕後前立法院長王金平11日表態爭取國民黨提名參選總統，也吹響黨內大亂鬥的號角！王金平重提2015年「換柱」事件，暗指朱立倫的不厚道，讓黨內煙硝味瀰漫，初選時程及辦法上爭論不休的國民黨，更添混亂，已經變成吳、朱、王三天王的大亂鬥。
王拋新郎說 揭瘡疤痛擊朱
原先國民黨內就因為初選的時程及辦法爭鬧不休，黨內挺朱派希望以全民調，並且越早初選越好，讓民調領先的朱立倫可以趕快被提名，並放話攻擊採取民調、黨員投票三七比的方式是為了握有黨機器的吳敦義量身訂做。而挺吳派則在操作「美式初選」議題，對抗挺朱派的「全民調」。
王金平確定投入選舉後，爆料「換柱」往事，王說朱立倫曾6度找他選總統，他也答應了，結果「新郎不是我」，此言一出也震撼國民黨。外界都解讀這是給朱立倫的「痛擊」，重揭過去瘡疤。
朱暗批王金平 要有新作風
沒想到朱立倫昨竟也酸溜溜地回擊，重回4年前內耗，並強調當時王明明以家人反對為由婉拒，「可能是因為因緣不足吧」！除呼籲別陷入過往風風雨雨，應向前走，朱也話中帶刺暗批，黨要有新作風，不該再請客吃飯、傳統拜票，言談間火藥味漸濃；朱系人馬也按奈不住，出手圍剿王金平。
而「換柱事件」女主角洪秀柱昨張飛打岳飛，沒搞清楚戰況就加入戰局，加碼爆料當時其實是王金平對於是否參選總統回應「咿咿呀呀」，硬是把兩階段的提名作業混在一起，讓黨內的結更難解。不過她也直言，幕後應該有故事，據悉，關鍵應該就是前總統馬英九的態度。
王金平重提往事，外傳是要讓外界認清朱的「真面目」。不過，名嘴尚毅夫更驚爆，王真正不滿的是朱背後中傷他的健康問題，放話「王金平七老八十、中風住院」。對此，朱立倫則表示，「我下次有機會碰到尚先生，我一定要知道這新聞從哪裡來，我從來沒聽過這種事。」
綠推小英拚連任 好整以暇
相較國民黨內互出重拳，民進黨由蔡英文總統競逐連任態勢底定，蔡也想盡辦法擺脫去年底九合一敗選陰影，祭出「傾美抗中」策略，形塑辣台妹製造網路聲量，民調支持度略有回升。
蔡英文深諳勞工議題處理不當，就會步上民進黨強硬修法一例一休，勞資都不買帳後塵。因此這回華航機師罷工已進入第6天，蔡總統除了前天公開喊一下話，不再像2016年空服員罷工時，直接跳上第一線。蔡寧可當神隱總統隔山觀國民黨內鬥，也不願再扮演最會溝通政府舵手，就怕再因勞資爭議惹火上身！
(中國時報)
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