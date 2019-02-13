鄭文燦籲各退一步！華航勞資 今凌晨1：00展開8小時協商

2019年02月13日 04:10 中國時報 甘嘉雯 、 李宜秦 、 王思慧 ／綜合報導 ／綜合報導

華航機師罷工僵持不下，原居中協調勞資爭議的桃園市長鄭文燦，12日明確表達「我是挺機師工會爭取權益」立場；機師工會則拋出震撼彈，指稱華航不斷明示、暗示疲勞航班勤務並不疲勞，因此要求在今（13）日凌晨1點起開始第3度協商，會議時間8小時，且首次全程直播，華航及交通部都允諾熬夜奉陪到底！

鄭文燦昨天表示，去年市府曾在8月協商，長榮順利完成協商，華航卻觸礁，雙方有歧見但要趕快有共識，航空是台灣重要的翅膀。他也向華航喊話：「公司要永續經營，必須各方面都兼顧！」

「應該用同理心來協商！」對於機師工會與華航協商二度破裂，鄭文燦重申，機師是飛航安全的核心，機師也要得到妥善周延照顧，機師、乘客及飛航安全都要顧，台灣是海島，他不是決策者，也不是協商代表，大家應該要各退一步。

罷工6天 2萬旅客受影響

華航機師罷工兩度協商觸礁，今日取消21架次航班，包括出境11航班、入境10航班），預估影響3136名旅客，累計6天已造成8航班延遲、136航班取消，影響2萬名旅客。截至目前為止，共有逾620名機師參與罷工。

正當交通部喊話每天下午協商大門都開著，機師工會突要求今日凌晨1點起開始協商，會議時間8小時，邀請資方一同體驗疲勞程度。工會諷刺表示，協商過程中，只要沒有坐在會議室座位上協商的時間，如休息與用餐等，都應比照華航對「飛行時間」與「飛行執勤時間」認定方法，不可算入協商時間。

華航聲明表示，將配合工會要求準時出席，強調這意外安排自有社會公斷。華航表示，此舉固然是工會凸顯訴求的方式，但機師派遣前後都依規定有足夠休息時間，如今工會卻不給對手足夠休息時間，根本看不出工會善意何在、缺乏公平，也認為有躲避媒體、迴避大眾質疑的疑慮。

華航奉陪 批工會迴避質疑

交通部也允諾出席，次長王國材表示，上次協商與工會說好討論紅眼班次，於是請華航研究，但工會卻又提出多航次問題，完全不想討論紅眼班次，令人失望。他表示，往後任何協商座談過程，應該要有書面資料，不然原本提的東西沒討論，卻討論新的課題，訊息會很混亂。另外，勞動部表示，其管轄勞動基金旗下的新制勞退基金是華航第四大股東，勞動部次長施克和說，將請勞動部勞動基金運用局發函華航考量員工、消費者及股東權益。

(中國時報)