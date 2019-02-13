新聞透視》高雄市成焦點 北市長酸溜溜！柯曝首都傲慢 韓展庶民大度

2019年02月13日 04:10 中國時報 林宏聰

「北柯南韓」兩樣情！ 韓卯拚經濟 柯欲振乏力

大位不以智取！台北市長柯文哲苦心營造2020選總統氣氛，卻挨批無心市政，高雄市長韓國瑜拚經濟焦頭爛額，卻無心插柳，成天被支持者拱更上層樓；歷來選總統前，出訪美國是必經之路，兩人先後訪美之行，勢必再成外界比較焦點。

網路聲量、市政討論度慘輸高雄賣菜郎，柯P看來是真的急了，昨天受訪，他稱台北基礎比較好，「不需要推銷廣告」、「要發展的是大規模、長遠經濟，而非攤販經濟」、「還是要有首都格局」，那股酸溜溜的味兒，從北飄到南，還是嗆鼻。

柯話中帶刺 韓仍維持風度

韓國瑜豈會不知柯文哲話中帶刺，但回應媒體時仍保持一貫風度，稱讚台北首善之都有其優勢，對高雄來講，若要吃一碗滷肉飯，先拉觀光業很重要，但深知未來產業發展才是長久之計；他唯一不認同「攤販經濟」說法，「我寧可講『庶民經濟』！」

長期重北輕南，高雄好不容易成為全台焦點，柯P不恭喜也罷，竟自稱台北體質優良不必行銷，更以台大醫院類比，「你要來看就看，不來看就算了，你家的事」，毫不掩飾傲慢。

話說回來，若真如此不屑行銷，何必處心積慮當網紅嘩眾取寵？更讓人深覺，韓國瑜是一片真心換絕情。

相較之下，韓國瑜危機處理更顯圓融手腕，近日新加坡、馬來西亞出訪行程提前曝光，各方壓力湧入後，原本與馬來西亞農業部長的會面恐怕生變，媒體問他是否要揪出洩密者，他說沒那麼嚴重，但以後會加強保密，輕描淡寫展現高EQ、大格局。

兩市長格局 民眾自有評判

北、高市長的表現，市民自有評判，也會以行動反饋；柯、韓3、4月將先後出訪美國，做為參選總統的面試之旅，當地華僑沒夾道迎接意在大位的柯P就算了，華府台灣同鄉會還罕見嗆聲「不予接待」，一點面子都不給。

而韓國瑜儘管從未表態是否參選總統，但拚市政的衝勁大家都看在眼裡，美國僑界對他深感興趣，一知道他受邀到哈佛大學演講，餐會邀約如雪片般湧入，幕僚現在最大苦惱是無法有求必應，怕得罪人，受歡迎程度可見一斑。

2018年底選後，單講受重視程度，首都排名已南北易位，柯文哲必須開始習慣高雄占盡媒體版面、網友熱議的日子，別再用天龍國角度看待南方崛起，不要忘了，2020總統大選，他所輕視的「攤販」其實也有投票權。

(中國時報)