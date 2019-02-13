救網路聲量出獨招 柯見李登輝
為救網路聲量每下愈況，台北市長柯文哲春節期間努力扮網紅，但仍難力挽狂瀾，加上市府副市長找嘸人，局處副手也爆逃亡潮，可說內外交相迫，讓想爭大位的阿北幕僚苦思對策，昨天下午柯市長被直擊前往翠山莊拜會前總統李登輝，市府雖表示是過年期間禮貌性拜會，但外界解讀是柯擁抱獨派取暖。
北市府小內閣遲未到位，現除副市長，以及工務局長、原民會主委、公訓處長等首長懸缺，連不少局處的副局長也紛紛出走，包括環保局副局長蔡玲儀、都發局副局長張剛維和文化局副局長田瑋都將先後離開柯市府。田瑋直言，身體愈來愈不好，每天都靠吃藥控制高血壓，「柯的命令就是壓力。」
至於副市長部分仍維持「三缺一」，據悉人選始終鎖定柯文哲學生、前社會局長許立民，外傳春節期間，柯派出心腹蔡壁如南下拜訪許立民，不過仍未獲首肯。
北市府副發言人柯昱安表示，市長帶著市長室研究員李縉穎赴翠山莊拜會，是關心李前總統去年11月跌倒受傷的傷勢；有知情幕僚透露，雖然因為李前總統身體狀況，2人談話不那麼多，李仍在席間稱讚柯「身為政治人物，表現很好」，甚至還說對柯媽媽印象很深刻，甚至用台語說「有你媽媽在，你沒問題！」
柯文哲去年8月在友人「老包」詹錫奎安排下，到翠山莊拜會李登輝，事後傳出，李登輝向柯文哲抱怨蔡英文總統執政不佳，還鼓勵柯更上層樓；柯文哲當時只表示，李登輝告訴他專心市政，該講的講、不該講的不要講，沒有講要不要選總統，只有開玩笑說自己去大溪球場散步，遇到的年輕人都很支持柯文哲，且是開玩笑地講。
柯這次又被媒體目擊帶著市長室研究員李縉穎赴翠山莊拜會，北市府副發言人柯昱安表示，就是過年期間禮貌性拜會，同時也關心李前總統日前跌傷的傷勢。
(中國時報)
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