阿北稱台北不要攤販經濟
近日北高市長柯文哲、韓國瑜常被拿來比較，包括柯無心市政、韓致力拚經濟，過年期間，高雄市的觀光人潮與經濟狀況明顯也比台北市活絡。不過，柯文哲12日不以為然地說，台北市要發展大規模、長遠的經濟，而不是攤販經濟「台北市有作為首都的格局」；接著他還開炮，要批評他無心市政的人，來看看市府每天的工作時數，「我們做1天差不多就是他們做1周！」
針對外界把他和韓國瑜做比較，例如當韓國瑜喊拚經濟時，柯文哲卻在談選總統、組黨，或者只和網紅拍影片。對此，柯文哲回應，有時這就是出身台大醫院的缺點，台大醫院需要廣告嗎？要來看就看，不來看是你家的事，所以台北市政就穩紮穩打，基本結構做好，不用再推銷廣告。
媒體追問，所以北高被拿來比較，而高雄看似表現較佳，是宣傳問題？柯文哲又說，台北市基礎較好，不用去特別招商，應該是倒過來問廠商說，你要來開公司遇到什麼困難，這比較實際。
不過，由於高雄在春節期間觀光、經濟明顯活絡，柯文哲坦言「沒錯啦」，但他仍強調，台北市要發展的還是大規模、長遠的經濟，而不是攤販經濟，台北還是有它作為首都格局，台北有台北要做的事；至於高雄現在發展的步伐是不是對的，柯僅說每個城市有它策略，台北作為台灣最重要城市，策略跟高雄不一樣。
而議員質疑他無心市政，柯文哲嗤之以鼻地說，他們要是不服氣，就來看看我們每天的工作時數，其實從30年前在台大醫院當醫生到現在，都已經很習慣日夜工作，「我們做1天差不多就是他們1周的上班時間了！」
(中國時報)
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