僑民爭相邀韓 柯淪自辦餐會
參選總統，訪美必經之路，高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲將先後赴美，韓受到僑民爭相邀約，華府僑界更組「韓友會」，全力爭取韓國瑜順道訪問華府；反觀台北市長柯文哲也將訪美，卻傳出華府台灣同鄉會因不認同柯P立場而不願接待，待遇天壤之別。
哈佛大學費正清學院邀韓國瑜4月訪美並向學生發表演講，他12日證實，已收到正式邀請函，預計4月成行，屆時將在哈佛公開演講、閉門座談，也會參觀校園及圖書館，至於僑界非常熱心要求安排餐敘，他會請幕僚看時間、路線狀況，盡可能安排。
幕僚透露，哈佛之行可能排在4月上旬，等市長2月28日從新加坡、馬來西亞返台之後，才會進一步規畫討論訪美詳細行程，甚至有人自稱能幫忙安排韓國瑜與川普會面，華府韓友會召集人、作家瓊瑤胞妹陳錦春表示，「韓國瑜是位非常好的政治領袖，若韓要選總統，當然會支持。」
此外，韓國瑜出訪星、馬行程提前曝光，原本規畫拜會馬來西亞農業部長，卻遭對方正式否認，對此，韓國瑜昨無奈表示，很多事情一曝光，計畫就會生變；而為免節外生枝，市府加強保密措施，改由各相關局處負責安排各自活動，只有市長室少數幕僚知道完整行程。
而柯文哲下個月也將訪美，但據傳，當地台灣同鄉會討論過後認為，無法認同柯先前「強盜說」，甚至「兩岸一家親」等言論，決定不予接待。柯文哲昨受訪坦言，對方的確沒來接觸，不過可以倒過來，到時若市府自己有辦餐會，他們想來參加就來，不用讓人家去辦接待會。
(中國時報)
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