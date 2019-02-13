若助柯進總統府 王世堅稱要改運

2019年02月13日 04:10 中國時報 林縉明 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

「柯黑大魔王」民進黨北市議員王世堅罵誰誰就紅，被戲稱有「扶龍命格」，台北市長柯文哲12日受訪不以為然表示，「他如果有扶龍命格，那他每天罵我是希望我怎樣？」對此，王世堅回嗆，如果他是扶龍命格，每天罵柯文哲，柯應該感到幸福，「你感謝我都來不及不是嗎？」但柯要靠被他罵進總統府，這是不可能的事情。

柯文哲日前透露，自己與王世堅會結下梁子，是因為市府打算拆除晴光市場遮雨棚，如今遮雨棚修繕快要完工，兩人是否有機會化解心結？但柯文哲直言，「要化解幹什麼，王世堅一定捨不得，他每天沒有罵我怎麼上電視？」

柯與王近期頻頻隔空交鋒，柯文哲聽聞王有扶龍命格時笑說，「他如果有扶龍命格，那他每天罵我是希望我怎樣？」諷刺意味濃厚。

對此，王世堅表示，如果議員監督市長被媒體報導不對，這很奇怪，柯文哲每天搞怪作秀炒議題，找網紅拍影片博版面，那不是更糟糕1萬倍，柯文哲無心市政，把市長光環跟資源拿來打造政治舞台，不務正業到極點。

針對扶龍命格屢屢被討論，王世堅解釋，那是一種黑色幽默，用自嘲方式開玩笑；至於是否擔心把柯罵進總統府？王世堅斬釘截鐵說，不可能，如果真的是那樣的話要去改運，因為過去他擔任議員或立委期間質詢的官員，大部分都原形畢露被他罵走。

(中國時報)