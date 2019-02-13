新聞透視》綠4月推人選 藍還在磨醬缸

2019年02月13日 04:10 中國時報 楊佳穎

2020總統大選逼近，如今民進黨已表明，將在4月中決定總統參選人，也勢必由蔡總統出馬爭取連任；反觀國民黨情勢，仍如濃霧一般，三顆「太陽」檯面上下都動作頻頻，再加上黨內提名機制遲遲未決、一拖再拖，不僅增添自相殘殺機會，看不見「山頭」也讓藍營支持者、基層陷入焦慮，頻頻跳出來喊話，持續下去國民黨就只是內耗、坐以待斃，對奪回政權毫無勝算。

歹戲拖棚 基層陷入焦慮

去年九合一大選民進黨慘敗，陰影仍在，但民進黨在選後迅速完成黨務、內閣改組，並啟動備戰2020大選，同時繃緊神經面對立委補選，盼藉此逐步修復士氣，步調清楚明快；另一方面，國民黨擁有2018年好不容易凝聚起來的氣勢，卻未加緊腳步向前跨大步，到現在還優柔寡斷，像一部遲遲演不完的劇本，歹戲拖棚。

而初選腳步緩慢，也讓天王們檯面上下動作都少不了，像是如今又重啟2015年的「換柱」風波，有意無意喚醒藍營支持者的惡感，引發各界矚目。

韓流旋風 選民重燃期待

不過，當年換柱事件，可說是國民黨不堪回首的過往，也是大選慘敗的因素之一。如今為了黨內競爭、爭取提名，不惜將過往瘡疤拋出當成攻擊用具、切割彼此，除了空轉、消耗黨內團結，也讓外界搖頭看笑話。

再回顧去年高雄市長韓國瑜掀起「韓流」，助國民黨衝高氣勢、九合一選舉大勝，但選民投下的是對民進黨的不滿，不等同支持國民黨。再者，「韓流」之所以引起風潮，是因韓國瑜展現「庶民」特質，接地氣、直白易懂地說真話，不畏懼批評，喊出百姓「拚經濟、不拚政治」心聲，並承諾解決問題，讓大家重新燃起期待，也使他聲量至今未歇。

算計戰術 難說服支持者

反觀國民黨培養出的傳統政治人物，多半官味濃厚，試圖展現親民又顯得刻意，不擅長站上第一線面對民眾，更拉不下臉說真話，至今也遲遲無法改造黨內政治文化及思維，擺脫不了算計「戰術」；持續下去只會讓民眾深覺國民黨「都沒變」，還在內部磨醬缸，不僅無法說服支持者，更難拉攏中間選民，2020只好再將執政權拱手讓人。

(中國時報)