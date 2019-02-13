葉元之批王挖國民黨瘡疤 親痛仇快

2019年02月13日 04:10 中國時報 周毓翔 、 林縉明 、 葉書宏 、 陳俊雄 ／綜合報導 ／綜合報導

前立法院長王金平前天透露上屆總統大選「換柱」前，前新北市長朱立倫曾6度徵詢他參選意見，王已答應，最後卻是朱自己選，感慨「新郎不是我」。王說法昨引發黨內青壯挺朱派圍剿，新北市議員葉元之在臉書批王消費換柱事件，是挖國民黨瘡疤，親痛仇快。

葉元之說，王金平自比新郎，但4年前朱立倫換柱參選，是上刀山，不是上花轎，如果王當時真願參選，朱高興都來不及，怎會不徵召？當年初選前，朱立倫願陪王領表，可惜王最後打退堂鼓。否則王參加初選必獲提名，後面許多紛擾就不會發生。

葉元之表示，朱立倫在壓力下承擔換柱、敗選罵名，而王金平卻是不分區立委第一名，進可攻、退可守，難道朱有對不起王金平嗎？他呼籲黨中央儘早確立人選，山雨欲來，媒體都已聞到煙硝味。只有越早決定，每位太陽彼此合作，才有機會擊敗民進黨。

台北市議員羅智強則批國民黨勇於內鬥、怯於外戰。果不其然，王金平大過年第一炮，不是修理民進黨，而出手砍朱立倫。

羅智強說，當年朱立倫換柱不對，他也曾公開反對，但朱後來為此事多次道歉，展現承擔的肩膀。反觀曾施壓換柱的天王們，不僅不道歉，還拿此說三道四，是否少了點厚道？

黨內天王不斷放話讓泛藍人士不免憂心，盼早日確定提名機制及時間點。對此，台北市議員李明賢倒認為不急，因柯文哲預定6月決定，國民黨則可繼續觀察韓國瑜的聲量，如果聲勢持續維持到6、7月，韓自然是藍營最強且最適合的總統人選。

李明賢說，選舉不能只談萬一，要談風險，目前黨內規畫6月底公布人選，不能操之過急，應靜觀其變，尤其去年「韓流」後國民黨支持度大升，應繼續順著民意及符合民眾期待，由韓國瑜帶領國民黨重返執政，用高雄經驗翻轉台灣。

(中國時報)