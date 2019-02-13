柱酸王金平 當年咿咿啊啊不表態

2019年02月13日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

對王金平爆料「新郎不是我」的當年「換柱說」，國民黨前主席洪秀柱昨表示，朱立倫確曾有意徵召王，初選領表前，朱曾說他跟王金平講好了，叫她去找王金平，但王金平「咿咿啊啊」不表態，「既然你們都不去，在下小女子我去了」。

洪一句「咿咿啊啊」打臉王金平、替朱說話舉動，引不少網友留言盛讚，有柱粉認為，當年換柱讓柱柱姐蒙羞，如今她願一笑泯恩仇，為黨內流言站出來講真話，直言「洪秀柱一代豪傑！」洪支持朱的舉動，也可能讓「柱粉」轉而支持朱。

洪秀柱昨出席國民黨新北市黨部新春團拜，直言回到新北像回娘家，沒參加中央黨部團拜是因50肩病痛。她意有所指表示，如果她現在50歲，「2020總統非幹不可」，可惜年歲已大，應全力栽培年輕一代。

談到王金平爆料「新郎不是我」，洪秀柱說，當初她領表前曾去找朱，想勸進朱參選2016，但朱「打死都不出來」，只說「我跟王金平講好了」；她之後去找王金平，但王金平就「咿咿啊啊」，「所以既然你們都不去，在下小女子我去了」。

洪秀柱透露，王金平解釋那時有苦衷，是他太太不讓他選，但後來為何「新郎」不是王，還是要當事人來說更清楚。

洪秀柱致詞時呼籲黨員，去年大勝絕對是意外，馬上面臨2020大選，如果沒辦法團結一致，民調方法不確定，會讓上天給國民黨的機會白白流失。

洪秀柱表態支持全民調，主因是《總統副總統選罷法》及《公職人員選罷法》數次修正，將總統及立委黨內初選納入，黨內初選若太複雜，包括人頭黨員、代繳黨費等問題，恐讓黨員無辜受罰，全民調是最好方式。

洪秀柱說，很多人拿洪秀柱是因全民調被做掉當例子，但一定要在公平、公正、公開的初選制度下產生最強候選人，黨中央提名機制4月開始、7月確定真的太晚，大軍都已壓境，她當年也是7月才被提名，到10月被換掉，之後朱立倫很可憐，「只剩2、3個月要怎麼選？」

(中國時報)