朱稱獲提名後 視需要再去華府

2019年02月13日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

已表態參戰2020的前新北市長朱立倫，14日啟程訪美，展開8天矽谷參訪行程，規畫拜訪10餘間新創企業，並在史丹佛大學發表演講。對接下來是否訪華府、美東？他說，待正式提名後視需要及安排才去，去年5月訪美東時，也曾見到許多過去在政府服務的高層人士。

朱訪美行定名「PowerUP Taiwan：台灣新經濟」產業學習之旅，將參訪Apple、AirBnB、FB、Google、Tesla、遊戲軟體影音串流平台Twitch、國際資安公司Palantir等矽谷企業，也會拜訪矽谷台灣幫，並與矽谷工作創業的台灣人交流，如何讓人才回流並吸引外企來台，帶動產業提升、發展新經濟。朱也將與Larry Diamond、史丹佛大學福山教授等學者會談，並參訪胡佛檔案室；最後將在史丹佛FSI國際學院以「台灣新經濟：創新、人民、政府效能」為題發表演講。

協助行程規畫的藍委許毓仁透露，Youtube創辦人陳士駿今年將搬回台灣，此行雙方也會碰面；此外，Minerva大學有意來台開分校，朱會與其創辦人見面。

朱立倫表示，台灣新經濟是努力的目標，也是自己投入2020重要動能，須給下一代創造新希望；過去一個多月沒有每天請客吃飯、到處跑傳統行程，反而拜師學藝，聽了很多新經濟、台灣年輕人創業經過，並與產業大師交流，這些都是身為國家領導人要知道的，新創經濟絕對是台灣未來一條要走的路。

他強調，若擔任公職，能改變台灣什麼、為下一代帶來什麼希望，新經濟就是其中重要部分，但並非全部，因此這些日子以來不斷學習、交流及溝通。

對此行是否會與美方政治人物接觸？朱說，從政20年來曾與美智庫、國會有很多參訪接觸，至於參訪華府、美東，要等到正式提名後有安排或需要才去。

(中國時報)