王表示 最後未被告知不需參選
國民黨「換柱」過往再延燒，時任黨主席的前新北市長朱立倫昨指出，前立法院長王金平曾多次表明，當時因家人反對無法參選，「可能當時『因緣』不足吧！」王金平昨受訪指出，當時中央有意「換柱」，私下與朱接觸兩、三次後，有表達願意參選，而最後就是那個結局，也並未被告知「沒有需要再找你來參選」。
王金平日前接受廣播專訪時爆料，上屆大選「換柱」，朱立倫曾徵詢他參選意見，「我已經答應，但最後新郎不是我」。對此，朱立倫昨強調，當時唯一對不起的是「柱柱姊」洪秀柱，而走回國民黨4年前風風雨雨，對黨來說只會內耗，現在要為台灣走出新希望，且王金平多次表明，因家人反對無法參選。
王金平隨後受訪解釋，這應該分兩段來講，當時洪秀柱已登記參選，並3度希望自己趕緊登記，她會馬上退出，但這個階段一直到登記截止，自己都表示不參加，這是第一階段。
他進一步說，經過一段相當長時間後，黨中央有意換人，自己才又被接觸，這段歷史可能時任國民黨祕書長的李四川都不太知情，是自己私底下跟朱立倫直接往來。
王金平說，在接觸兩、三次後，「我就告訴他『我接受』、願意參選」，但最後就是那個結局，朱也沒有告知「沒有需要再找你來參選」。不過，王金平也說，仍感謝朱立倫，讓自己免除很多麻煩、節省很多氣力，所以盡全力支持朱立倫參選總統。
談起當初家人反對，王金平則說，家人是「前段」，朱立倫第一次來談時，有告訴他以前為什麼不登記、不參與初選，但後面歸後面，所以總共是講了兩段，而無論怎麼樣，還是感謝朱立倫的好意，還有最後勇於承擔競選的責任。
(中國時報)
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