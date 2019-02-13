關鍵1小時 華航成本增4億

2019年02月13日 04:10 中國時報 李宜秦 、 黃琮淵 、 陳麒全 ／綜合報導 ／綜合報導

華航機師工會宣布自8日清晨6點起正式展開罷工，至少已有逾600位機師參加罷工行動，華航除對其他機師發布新的請假規定外，華航的外籍機師也傳出已取消過年年假，支援航班。（陳麒全攝）

華航勞資訴求爭議對照表

華航機師罷工持續，勞資協商觸礁，關鍵在於機師工會要求飛行時數（從起飛到落地）超過7小時就派3名機師，華航堅持8小時退無可退，因這「關鍵1小時」的代價是：得再補91個機師、每年薪水就增加3、4億元，對每年已揹220億元人事成本的華航，退一步即無死所。

人事成本提高 恐全軍覆沒

機師工會12日指出，資方認為只要機師沒有手握方向盤，就不等於工作，甚至打算以「紅眼航班增派人力」搪塞工會，而勞資雙方資訊嚴重不對等，也是造成11日二度協商破局的重要原因，此外，工會也控訴，交通部不斷偏頗資方，直說「無法理解」。

華航勞資雙方協商二度破裂，華航機師罷工已進入第5天，中華航空公司發言人劉朝洋12日下午舉行記者會，回應媒體提問時表示，「如果全部答應工會的要求，全軍覆沒不是不可能！」

劉朝洋昨天下午率華航人力資源處專員李昌隆、經理吉鎮麗、協理葉紹鼎與公關室協理方承儒舉行記者會說明協商再度破裂情形。華航發表5項聲明，表達華航與桃園市機師職業工會所提出的論點與事實有極大出入。

握方向盤才算 工時無共識

華航表示，現在華航9小時以上就派3名機師，優於國家（AOR）標準。先前工會提出降至8小時，華航雖不同意，但在第一次勞資協商時，就已退到8小時，無奈工會卻加碼，希望華航再降至7小時。環顧全球標準，對派3名機師的飛時要求介於8到10小時，但沒有降到7小時的，8小時大概就是拉平國際標準。

然而機師工會理事長李信燕昨接受廣播電訪時舉例，飛行泰國曼谷的航班，經過3.5小時在曼谷降落後，機師須在地面停留約1小時，進行旅客下機、飛機清艙、加油等事宜，再經3.5小時從曼谷飛回桃園。對機師而言，不包括報到整備時間，等於至少有8小時都在工作，但華航卻主張，只有「手握方向盤」才算工時，因此等於只有7小時。

李信燕說，不是合法就合理，即使規定符合法規，對機師而言仍過分疲勞，反觀長榮航空，多是以過夜航班方式處理，如飛到曼谷後，就讓機師下機過夜休息，隔日再飛回台灣，機師也不會太過疲勞，所以才主張多航段航班飛行時間7小時以上應派3人。

工會指責交部 一味偏資方

另外，針對華航提出的紅眼航班增派人力，機師工會常務理事陳蓓蓓表示，紅眼航班是指凌晨2點到5點間報到的航班，在全航班內占極少數，且公司也會玩文字遊戲，故意要求機師1點59分報到，避開紅眼航班，直說「不是沒發生過」。

陳蓓蓓表示，應負責調解的交通部不斷偏袒資方，指控工會不退讓，然而華航自始至終的主張都不曾改變，何來退讓？工會不斷要求華航提出對案，卻遲遲未得回應，協商過程工會又一退再退，從包括報到的飛行執勤時間退至飛行時間，再退到多航段航班。對於外界質疑工會一變再變，陳蓓蓓說就是為了迎合資方。

(中國時報)